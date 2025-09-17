Hronika
RUSKA "MADAM" (34) UHAPŠENA U BEOGRADU: Podvodila Kazahstanku (39), pa završila iza rešetaka
Po nalogu javnog tužioca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, a kao rezultat akcije suzbijanja prostitucije koju su sproveli policijski službenici Odeljenja za javni red i mir, PU za grad Beograd - UP, uhapšena je državljanka Ruske Federacije E.F. (34) zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršila krivično delo "posredovanje u vršenje prostitucije".
Sumnja se da je juče, na teritoriji GO Novi Beograd, učestvovala u predaji državljanke Kazahstana L.K. (39) radi vršenja prostitucije.
Uhapšena će u zakonskom roku biti dovedena u Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu gde će je javni tužilac, u prisustvu branioca, saslušati na sve navode krivične prijave.
