Po nalogu javnog tužioca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, a kao rezultat akcije suzbijanja prostitucije koju su sproveli policijski službenici Odeljenja za javni red i mir, PU za grad Beograd - UP, uhapšena je državljanka Ruske Federacije E.F. (34) zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršila krivično delo "posredovanje u vršenje prostitucije".

Sumnja se da je juče, na teritoriji GO Novi Beograd, učestvovala u predaji državljanke Kazahstana L.K. (39) radi vršenja prostitucije.

Uhapšena će u zakonskom roku biti dovedena u Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu gde će je javni tužilac, u prisustvu branioca, saslušati na sve navode krivične prijave.

prostitutka.jpg
shutterstock_2056552664.jpg
455.jpg
1745961785407.jpg