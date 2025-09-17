Slušaj vest

Dečak A.O. (15) iz okoline Barajeva, preminuo je juče nakon borbe za život koja je trajala šest dana usled teške saobraćajne nesreće do koje je došlo u mestu Lisović.

Mladić je tek započeo školovanje u Srednjoj školi za rashladne uređaje u Barajevu, a povredama je podlegao na Vojnomedicinskoj akademiji. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu naređena je obdukcija tela.

Podsećamo, do nesreće je došlo 11. septembra kada se dečak, koji je upravljao automobilom marke "pežo", zakucao u banderu u selu Lisović. Sa njim je u vozilo bio i njegov rođeni brat kao i drugar — obojica su prevezeni u bolnicu, ali su pušteni kućama.

Njegov brat je bolje ima velikih problema sa nogom, dok je njihov prijatelj, koji je sedeo pozadi, dobro ali mu je cela glava zavijena.

Rekonstrukcija događaja

Kako su nam tada ispričali meštani sela nadomak Barajeva, maloletni vozač se u banderu zakucao bez kočenja.

- Već nekoliko puta na ovom mestu se dešavaju saobraćajke. Nema tragova kočenja, tako da je udarac "pežoa" u banderu bio pri velikoj brzini. Posle udarca je nestala i struja koje i dalje nema, a radnici Elektrodistribucije još su na terenu i popravljaju kvar - rekli su nam oni.

Meštani su nam tada rekli ida su roditelji braće bili u tom trenutku na letovanju.

- Saznao sam čija deca su imala udes. U pitanju su rođena braća koja su te večeri izašla da se vozaju po okolnim selima, a sa njima je bio i njihov drug. U trenutku nesreće za volanom je bio petnaestogodišnjak, a njegov brat koji ima 18 ili 19 godina sedeo je na mestu suvozača. Inače, roditelji od povređene braće pre nekoliko dana su otišli na more. Nesrećni ljudi su nakon nesreće odmah seli u kola i vraćaju se u Srbiju. Nije im dobro nakon vesti, prvo da su deca uzela kola bez pitanja, a zatim i da su imali ovakvu nesreću u kojoj im se lekari bukvalno bore za život - ispričao je tada naš sagovornik iz Lisovića kod Barajeva.

Osvanula najtužnija čitulja za dečaka

U Barajevu je danas osvanula umrlica stradalog dečaka.

Čitulja za dečaka Foto: Printscreen Društvene Mreže

Ispod fotografije nasmejanog dečaka je vreme i mesto sahrane, kao i ožalošćena porodica.

Istragu vodi Više javno tužilaštvo u Beogradu.

