U Specijalnom sudu u Beogradu nastavljeno je suđenje pripadnicima tzv. grupe Balkanski kartel, optuženim za međunarodnu trgovinu oko sedam tona kokaina. Na današnjem ročištu izvedeni su novi dokazi prikupljeni putem Sky aplikacije, preko koje su pripadnici ove kriminalne grupe koristili šifrovanu i kodiranu komunikaciju. Na samom početku ročišta advokati odbrane izneli su stav da su dokazi prikupljeni putem Sky aplikacije nezakoniti.

Advokat Dalibor Katančević istakao je da je "prva faza postupka bila regularna, ali da se druga faza jasno izdvaja kao klasično prisluškivanje".

- Pokazali smo sudu činjenicu da su naredbama francuskih sudija, a ukoliko su one tačne, sprovođene mere tajnog nadzora u realnom vremenu. Nije reč o zapleni podataka i kasnijem dešifrovanju, već o klasičnom prisluškivanju komunikacije, čime je povređen suverenitet drugih država - rekao je Katančević, ističući da je reč o potpuno nezakonitim dokazima.

On je dodao da su i druge zemlje, uključujući Švajcarsku, u svojim presudama potvrdile da je reč o masovnom nadzoru, hakovanju i nezakonitom prikupljanju dokaza.

Marko Nicović, član Svetske asocijacije šefova policija, za emisiju "Crna hronika" na Kurir televiziji upozorio je da su u balkanski kartel uključeni i specijalisti za likvidacije, veterani ratova devedesetih, koji sada obučavaju profesionalne ubice i rade kao šefovi obezbeđenja meksičkih kartela.

- To je rezervoar kadrova. Kada neko bude uhapšen ili ubijen, odmah se pojavljuje nova grupa da zauzme teritoriju. To je princip spojenih sudova - rečeno je.

Tela trojice ubijenih Balkanaca u Boliviji svedoče o brutalnosti ovog rata kartela, koji ne jenjava i kojem se, prema svemu sudeći, ne nazire kraj.

