Uprava za izvršenje krivičnih sankcija (UIKS) oglasila se posle netačnih vesti plasiranih u Šolakovim medijima, a baziranim na neproverenim informacijama sa društvenih mreža.

Naime, student blokader Bogdan Jovičić nije prebačen u Specijalnu zatvorsku bolnicu danas u podne, kako su naveli, već kasno popodne, kao što on ne štrajkuje glađu nedelju dana, kako tvrde Šolakovi mediji, već je hranu počeo da odbija u petak.

"Lice B.J. je prebačeno kasno popodne u Specijalnu zatvorsku bolnicu u Beogradu a ne u 12h časova kao što su neki mediji preneli, preuzimajući neproverenu informaciju sa društvenih mreža. Nije tačna informacija ni da ovo lice štrajkuje glađu sedam dana jer je počeo da odbija hranu pripremljenu u zavodu u petak, 12.septembra, što znaci da je danas peti dan kako ne uzima hranu. Obzirom na tu činjenicu, njegovo zdravstveno stanje i svi vitalni parametri su svakodnevno praćeni od strane medicinskog osoblja u OZ Novi Sad", navode iz UIKS i dodaju:

1 Bogdan Jovičić metalnim čivilukom razbija staklo na prostorijama SNS Izvor: Kurir

"Lekari su danas doneli odluku da se dalje medicinsko zbrinjavanje B.J. nastavi u Specijalnoj zatvorsku bolnici u Beogradu, u kojoj se pruža zdravstvena zaštita svim licima lišenim slobode iz zatvora u celoj zemlji. Lice je smešteno u ovu bolnicu na osnovu današnje odluke lekara i uz odobrenje suda.

Uprava za izvršenje krivičnih sankcija se više puta u toku dana oglašavala u pogledu više netačnih informacija koje su objavljivane u vezi sa ovim licem, a kako bi javnost bila blagovremeno informisana.

Poštujući zakonske propise koji regulišu zaštitu zdravstvenih podataka pacijenata, nismo u mogućnosti da učinimo dostupnim javnosti informacije iz zdravstvenog kartona ovog lica.

Sve osobe koje imaju odobrenje nadležnog suda u Novom Sadu moći će da posete B.J. tokom boravka u Specijalnoj zatvorskoj bolnici u Beogradu".