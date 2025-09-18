Slušaj vest

Špijunaža je oduvek bila tema obavijena velom misterije, ali i velike fascinacije javnosti. Imamo brojne primere poznatih žena koje su se upisale u istoriju kao opasne i uspešne špijunke, od Ane Čepmen i Ane Montes, do Žozefine Bejker i Stefani Rejder.

Žene preuzimaju špijunsko podzemlje - Spasić: Bez žena nema obaveštajnog rada - One su hrabrije Izvor: Kurir televizija

Danas se otvara i novo poglavlje. Britanska vlada postavila je Blejz Metreveli za šeficu MI6, prvu ženu na čelu te obaveštajne agencije, a u isto vreme vodi se i rasprava može li Džejms Bond u budućnosti biti žena.

Na ovu temu za Kurir televiziju govorili su Milan Popović, advokat, i Božidar Spasić, bivši šef specijalnog tima Službe državne bezbednosti.

Spasić: Bez žena i nema obaveštajnog rada

Spasić kaže da je špijunaža večita tema i jedan od najstarijih zanata u svetu.

- Bez žena i nema obaveštajnog rada. Ne može muškarac da uđe u sve pore obaveštajnog rada, postoje operativne akcije i saznanja koja ne možete obaviti bez žena. pored operativnog rada, žene su postale i sposobne da rukovode čitavim timovima tokom ovih operacija - kaže Spasić.

Božidar Spasić Foto: Kurir Televizija

Spasić dodaje da obaveštajna služba Velike Britanije redovno imala žene vođe, a prilikom razgovora u devedesetim, srpska delegacija bila je začuđena time što je žena rukovodila sastankom, ali su bili složni u tome da ona odlično obavlja svoj posao.

- U Francuskoj je postojao niz žena koje su bile uspešne operativke. Žene koje predstavljaju stubove javnosti, izostavili smo i veliki broj ruskinja koje su radile za obaveštajne službe i bile dobri agenti na teritoriji Velike Britanije. Pre deset godina uhapšen je veliki broj Ruskinja za špijunažu u SAD-u - kaže Spasić.

Spasić objašnjava da žene prolaze kroz specijalni kurs škole za špijunažu, a ukoliko su poslate u zemlju gde se nastane kako bi špijunirale za našu zemlju, moraju da paze kako se šminkaju, koje cigarete puše i kako se oblače:

- Ne daj Bože da ona ode sa nekim cipelama koje su proizvedene ovde, a priča je da dolazi sa drugog mesta. Žene su ipak veoma opremljene i lukave. Ja sam imao par kolegenica, vrlo dobrih žena. Ja sam u operativne akcije u SAD odlazio sa svojim koleginicama. Ako ide muški i ženski par obaveštajaca, onda ih fiktivno venčavate. Žene su mnogo hrabrije bile nego mi muškarci - kaže Spasić.

Popović: Teško je dokazati špijuniranje na sudu

Popović kaže da je špijunaža u našem zakoniku propisano kao posebno krivično delo, pa je i objasnio:

Foto: Kurir Televizija

- To je krivično delo koje je u grupi krivičnih dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti države, ima nekoliko osnovnih oblika i kvalifikovane oblike. To delo će izvršiti svako ko pribavlja podatke i informacije od državnog značaja, tajni podaci, i na bilo koji način ih čini dostupnim stranim državama i njihovim agencijama - kaže Popović.

On dodaje da je razlika sa drugim krivičnim delima poput prisluškivanja ili fotografisanja bez dozvole, ovo je deljenje podataka koje je država proglasila tajnim, a oni su od interesa države.

- Ima drugih oblika, kao ukolio neko od naših građana organizuje svoju obaveštajnu službu ili radi za strane obaveštajne službe. Teško je dokazati špijunažu u praksi jer se radi o profesionalcima koji ne ostavljaju tragove iza sebe. Postoje dokazne radnje koje ne mogu da se koriste za druga krivična dela, ali smeju za ovaj - kaže Popović.

