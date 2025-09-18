Slušaj vest

Srbin u Beču je tokom jučerašnjeg dana ubio suprugu, izrešetao ćerku i zeta pa zapucao na austrijsku policiju. Nakon bega pronađen mrtav u automobilu.

Šta je prethodilo ovom incidentu za Kurir televiziju otkrio je Kenan Drljo, hotelijer iz Beča.

"ĆERCI JE PUCAO U GLAVU - BORE JOJ SE ZA ŽIVOT" Ovo je povod svađe koja je dovela do tragedije - Komšije otkrile detalje o Srbinu koji je ubio suprugu u Beču Izvor: Kurir televizija

- Štampa i sve televizijske stanice izveštavaju o tome, istraga nije završena, biće završena u narednim danima. Došlo je do porodične tragedije koja je rezultirala jednim ubistvom, jednim samoubistvom i još dve povređene osobe. Za našu zajednicu je ovo izuzetno teško jer su u pitanju Srbi - kaže Drljo.

On je objasnio da je u utorak uveče oko pola osam došlo do prodične svađe, nakon čega je otac porodice potegao za pištoljem, za koji se ispostavilo da nema dozvolu, pucao u svoju suprugu, zatim ćerku i njenog momka.

- Supruga je podlegla povredama i preminula na licu mesta. Ćerki je pucao u glavu i njoj se sada bore za život u bečkoj bolnici. Nakon toga muškarac je sišao ispred zgrade u kojoj su živeli gde se sreo da policijskom patrolom. Razmenio je sa policijom par pucnjeva, seo u auto, odvezao se par ulica dalje i izvršio samoubistvo - kaže on.

Drljo objašnjava da se do oružja u ovoj državi ne dolazi lako kao u Americi, pa dodaje i da su novinari razgovarali sa komšijama i poznanicima porodice:

- Svi su rekli da se radi o paru koji je bio pred razvodom. Pretpostavlja se da je svađa bila u vezi plaćanja alimentacije, ko će posećivati unuke i kod koga će biti. Sve se dogodilo i pred decom u stanu. Sumnjam da je ćerka mogla da da izjavu zbog njenog izuzetno teškog stanja. U medijima nema ničega o njenom momku - kaže Drljo.

Kurir.rs