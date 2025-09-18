Carinski službenici su 17. septembra 2025. godine na graničnom prelazu Preševo, u saradnji sa policijom, sprečili pokušaj krijumčarenja dva gasna pištolja i 1.350 komada municije.
MORA DA JE MISLIO KAKO SRPSKI CARINICI NEĆE POGLEDATI ISPOD SEDIŠTA! Ali jesu! Nesvakidašnja zaplena na Preševu, evo s čim je pokušao da uđe u Srbiju (FOTO)
Slučaj je otkriven tokom detaljnog pregleda jednog automobila.
Tada su ispod prednjih sedišta pronađene dve kutije sa gasnim pištoljima ''Hatsan Jeet'' kalibra 6,35mm, sa ukupno 10 kutija pripadajuće municije.
Gasni pištolji i municija ispod sedišta na Preševu Foto: Ministarstvo finansija uprava carina
Putnici, oružje i municija predati su u dalju nadležnost MUP.
