Slučaj je otkriven tokom detaljnog pregleda jednog automobila.

Tada su ispod prednjih sedišta pronađene dve kutije sa gasnim pištoljima ''Hatsan Jeet'' kalibra 6,35mm, sa ukupno 10 kutija pripadajuće municije.

Gasni pištolji i municija ispod sedišta na Preševu Foto: Ministarstvo finansija uprava carina

Putnici, oružje i municija predati su u dalju nadležnost MUP.

Kurir.rs

