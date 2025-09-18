Saobraćaj na toj deonici puta se odvija usporeno zbog uviđaja
Užas
TRAGEDIJA NA PUTU KRAGUJEVAC-GRUŽA, IMA POGINULIH: Pretpostavlja se da je vozač zaspao za volanom i izazvao saobraćajnu nesreću (foto)
Slušaj vest
Jedna osoba poginula je u saobraćajnoj nesreći koja se danas dogodila na putu Kragujevac - Gruža kod Knića!
Kako se navodi na agenciji RINA, pretpostavlja se da je vozač zaspao za volanom i izazvao udes.
Na licu mesta su policija i Hitna pomoć, a saobraćaj je usporen dok traje uviđaj.
Kako se navodi, očevici su ispričali da su čuli da je mladić koji je upravljao jednim od dva automobila koji su se sudarili, najverovatnije zaspao za volanom i prešao u suprotnu traku i izazvao udes.
Automobil marke "jugo" nalazi se nasred kolovoza i u nesreći potpuno uništen, dok je drugo vozilo završilo u kanalu pored puta.
Nije poznato da li ima i povređenih lica.
Okolnosti tragedije biće utvrđene nakon zvaničnog policijskog izveštaja.
(RINA)
Reaguj
Komentariši