Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu pokrenulo je krivični postupak protiv B.T.A. (38), državljanina Maroka, zbog krivičnog dela ometanje ovlašćenog službenog lica u vršenju službene dužnosti i krivičnog dela uništenja i oštećenje tuđe stvari.

- Postoji osnovana sumnja da je osumnjičeni krivična dela izvršio na taj način što je 16. septembra Beogradu, u naselju Padinska skela, u prostorijama prebivališta za strance, nakon što je pravio nered i nedolično se ponašao, udario policijskog službenika i naneo mu povrede - saopšteno je iz tužilaštva.

Dežurni tužilac Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu je nakon saslušanja osumnjičenog B.T.A., predložio Prvom osnovnom sudu u Beogradu određivanje pritvora u trajanju od 30 dana imajući u vidu da postoje osobite okolnosti da bi se okrivljeni boravkom na slobodi dao u bekstvo, kao i da bi ponovio krivično delo koje mu je stavljeno na teret.

Nakon preduzimanja dokaznih radnji, javni tužilac će doneti odluku o daljem postupanju.

