U Novom Sadu danas su uhapšeni B. S., javnobeležnički pomoćnik i advokat M. K. zbog sumnje da su počinili krivična dela zloupotreba službenog položaja i zloupotreba službenog položaja u podstrekavanju.

Kako su saopštili iz Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, tužilaštvo je danas u saradnji sa Posebnim odeljenjem za suzbijanje korupcije ovog tužilaštva i Ministarstvom nutrašnjih poslova, Sektora unutrašnje kontrole, uhapsilo osumnjičenog B.S., zbog osnova sumnje da je izvršio produženo krivično delo zloupotreba službenog položaja i osumnjičeni M.K., zbog osnova sumnje da je izvršio produženo krivično delo zloupotreba službenog položaja u podstrekavanju.

- U toku do sada prikupljenih dokaza i preduzetih radnji, proističe sumnja da je u periodu, počev od januara 2023. godine do decembra 2024. godine, u više navrata, osumnjičeni B.S. je iskoristio svoj službeni položaj i ovlašćenja javnobeležničkog pomoćnika u Novom Sadu, tako što je, mimo vršenja poslova iz delokruga svog radnog mesta, pristupao pravosudno informacionom sistemu - PIS i obradi ličnih podataka. Osumnjičeni M.K. advokat u Novom Sadu, je u više navrata podstrekavao B.S. da izvrši određene provere za motorna vozila preko registarskih oznaka i za lične podatke fizičkih lica. Postupajući po uputstvima osumnjičenog advokata M.K., osumnjičeni javnobeležnički pomoćnik B.S. je pristupao pravosudno-informacionom sistemu - PIS i kroz isti vršio provere podataka o vlasnicima vozila preko registarskih oznaka, kao i ličnih podataka različitih fizičkih lica - navodi se u saopštenju VJT u Novom i Sadu i dodaje se:

- B.S. je prikupljene podatke prenosio i dostavljao M.K. i tako mu je omogućio da mimo zakonske procedure, bez podnošenja obrazloženog zahteva MUP RS, dođe do traženih podataka.