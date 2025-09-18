Slušaj vest

"Mama je otrčala i tata i ja je više nismo videli, zato što je tamo bila šuma".

Ovim rečima, ćerka ubijene Jelene Marjanović i njenog supruga Zorana, koji je optužen za ubistvo žene, opisala je poslednji put kada je videla majku. Audi-snimak njenog saslušanja, danas je prvi put pušten u sudnici Višeg suda u Beogradu, koji vodi postupak protiv Zorana zbog sumnje da je tog 2. aprila 2016. na nasipu u Borči kod Crvenke ubio suprugu, inače pevačicu Granda.

Devojčica je u vreme zločina imala samo pet godina, a iskaz je dala oko godinu dana posle zločina. U vreme kada je saslušavana u posebnoj prostoriji, u prisustvu zakonskog zastupnika i psihologa, objasnila je da je krenula u predškolsko.

Na početku audio-zapisa, devojčici su postavljena pitanja kako se zove, preziva, da li želi da odgovara na pitanja, a potom je upozorena da mora da govori istinu.

- Želim da odgovaram na pitanja. Ja živim sa tatom, babom, dedom, stricom i strinom. Stric i strina me najviše čuvaju - rekla je devojčica na samom početku.

Jelena i Zoran Marjanović, mesto zločina Foto: Kurir, Facebook, Nemanja Nikolic

Naredno pitanje za devojčicu, koju je otac predložio kao "ključnog svedoka da nije ubio suprugu Jelenu", glasilo je da li zna gde joj je tata. Inače, u vreme njenog ispitivanja, Marjanović je odlukom suda bio u pritvoru.

- U pritvoru, zato što ga je neko pogrešno okrivio da je ubio mamu - odgovorila je devojčica.

Na pitanje kako to zna i ko joj je rekao, odgovorila je da joj "niko nije rekao, da nije čula ni od koga, već da je to sama shvatila po dogođaju koji se desio".

- Mama je na nebu - ogovorila je na naredno pitanje, gde je njena mama.

Devojčica je potom opisala poslednji dan sa majkom i ocem. Prema optužnici, oni su otišli na nasip kako bi Jelena trčala. Kada je zamakla, Zoran Marjanović i ćerka krenuli su joj u susret, potom je on namamio da siđe sa nasipa i ubio je, dok je njihova ćerka ostala sama. Međutim, devojčica je ispričala da se kobnog dana nije odvajala od oca.

- Mama je vozila kola. Sećam se da smo došli, išli smo niz brdo. Mama je otišla, trčala je putem, a tata i ja smo preskakali vijaču. Ja se ne sećam šta sam imala obučeno, mama je imala plavu trenerku, možda nije cela bila plava ali je bila plava. Tata i ja smo je videli dok nije otišla u šumu, posle je više nismo videli - ispričala je devojčica i objasnila istražiteljima da je i ranije tu dolazila sa mamom i tatom, ali i da je kobnog dana pitala mamu gde ide i da li može sa njom, ali da se ne seća šta joj je mama odgovorila.

- Kada smo videli da je nema, popeli smo se na nasip. Držala sam tatu za ruku, pa sam ga dok smo hodali malo pustila. On je vikao, dozivao je mamu, zvao je i mobilnim telefonom. Posle su došli stric i deda i odveli su mene kući, a tata je ostao sa policijom - ispričala je devojčica, navodeći da se toga dana nije odvajala od oca.

Istražitelji su potom devojčicu pitali kako zna da su njenog tatu lažno okrivili i ko je to učinio.

- Neki ljudi, novinari - odgovorila je.

Na dodatna pitanja, da li je ne televiziji gledala kada pričaju o njenoj mami, odgovorila je da nije, a na dodatno pitanje kako onda zna to, odgovorila je "znam, eto znam".

Sudija je danas pitala i okrivljenog Zorana Marjanovića kako je objasnio detetu i da li su u kući pred njom pričali o svemu što se dogodilo kobnog dana.

Zoran Marjanović u Palati pravde Foto: Zorana Jevtić

- Dok smo tražili Jelenu, ništa joj nisam pričao. Kada sam došao kući da se presvučem, pitala me je "jeli došla i mama". Sumnjalo se tada da je možda oteta, ništa joj nisam rekao. Sutradan, kada je pronađeno telo, ona je bila kod Jelenine majke Zorice Krsmanović, a ja sam tada bio u pritvoru. Posle izlaska i konsultacije sa psihologom, negde u vreme kada je prošlo 40 dana od smrti, objasnio sam da je neko napao mamu i da nije preživela - rekao je danas u sudnici Zoran Marjanović i pojasnio da je u vreme dok je trajala potraga za Jelenom, vodili računa o tome da ona bude u svojoj sobi i igra se, kada pričaju o Jeleni i njenom nestanku.

Marjanovićevi branioci, advokati Nikola Dumnić i Veljko Delibašić predložili su danas sudu da pribavi materijal policije, koja prema njihovim saznanjima poseduje audio snimke iz kuće i razgovore svih ukućana, jer je u to vreme nad njima bila primenjivana posebna dokazna radnja, odnosno kuća, automobil i telefoni su bili prisluškivani, kako bi se utvrdilo na koji način i o čemu su u kući razgovarali sa detetom.

Nastavak suđenja zakazan je za 19. novembar kada bi trebalo da budu ispitani veštaci koji su utvrdili da je devojčica sposobna da svedoči.

