Muškarac osumnjičen da je u ponedeljak u Velikom Polju kod Obrenovca, ubio daljeg rođaka sa čijom porodicom je bio u dugogodišnjoj zavadi zbog imanja, ima bogatu nasilničku istoriju. Kako za Kurir kažu meštani "tukao je sve po selu", slao je preteća pisma iz zatvora i maltretirao je godinama devojku.

Na dan ubistva izgovorio je rečenicu u kafani: danas do šest sati svima je kraj! Ono što njegov zločin izdvaja je to što je žrtvu snimao mobilnim telefonom, i taj snimak se pojavio na društvenim mrežama. Ko je uporno ignorisao pretnje i objave samo su neka od pitanja za moje goste.

Gosti koji su u emisiji "Puls Srbije" razgovarali na ovu temu bili su: Dobrivoje Radovanović, kriminolog i psiholog i dr Ljubiša Božić, sudski veštak.

Osumnjičeni pripadao psihopatskoj grupi ljudi

- Nekoliko stvari su produkt civilizacijskog nivoa u kojem se trenutno nalazimo. Očigledno da je čitav njegov život krenut u naopakom smeru. Od svih je napravio neprijatelje i onda me prosto i ne čudi šta će sve psihijatri otkriti. Pitanje je trenutka kada će takve osobe uraditi nešto. Automobilom da povredite nekog, pretučete jednog a drugog ubijete...Retka su ta ubistva, ali to što je uradio posle povređivanja, jasno ga stavlja u jednu psihopatsku grupu. Očigledno da takvoj osobi ne možete da pomogne, ako je na slobodi pitanje je trenutka kada će nešto počiniti - rekao je Božić.

Radovanović ističe da bi do sličnog zločina od strane ubice došlo pre ili kasnije:

- Svašta se dešava u svetu, ne znam kakva je situacija u afričkim zemljama, ali se apsolutno svuda dešava da kriminal cveta. Nažalost cvetaju i organizovani kriminalli, nasilni kriminali, korupcija. Sistemi vladavine u pojedinim zemljama proizvode korupciju, a onda korupcija proizvodi kriminal - kaže Radovanović i dodaje:

- Počev od običnog otimanja zemlje, imanja, kuća pa sve do ubistva. Mi imamo relativno često situacije da se zgrozimo nasilnim ponašanjem. Ovo je psihopatija koja je morala da se ispolji na ovakav način nekada. Za nauku to nije ništa novo. Detalji koji su prisutni pokazuju da možda postoji neki deo psihijatrijskog oboljenja kod čoveka.

Policiji su vezane ruke

Kako su naveli poznanici ubice, komšije su više puta prijavljivale nasilnika policiji:

- Preventiva bi trebala da postoji, ali i ona je više na papiru nego što je u stanju da pomogne u mnogim situacijama. Sva ova dešava izvršioca bi stavio u grupu porodičnog nasilja. To je jedan amijent. Postoji generator tih dešavanja. Obično žene tragično završavaju zbog takvih situacija i okidači za takvo nasilje su perifernog karaktera, jednako kao što je i ovde bio okidač za ovog čoveka - kaže Božić i dodaje:

- To su situacije koje su svuda oko nas, mi tome ne možemo da se odupremo, možemo samo da pričamo. Ne možemo mi strukturu i karakter ljudi da izmenimo. Ne postoji razlika između ovog izvršilaca i onog u malom Orašju i dečaka iz Ribnikara. Tu nema velike razlike, nego je pitanje ambijenta. Šta da je ovaj čovek imao arsenal oružja? Kod takvih pretnji su policiji vezane ruke.

Radovanović kaže da je potrebno izmeniti zakon i nadležnosti državnih službenika:

- Mi prijavimo, ali država ne reaguje i onda on dođe da nas prebije jer smo prijavili. Ljudima nije sve tako jednostavno i zato ponekad ne prijave pretnje. Ali, prevencija ima dve strane. Jedna je kada je dete veoma malo i kada treba da se vaspita. Druga vrsta prevencije je ono za šta je zadužena država. Rešenja u zakonu o postupku u porodičnom nasilju su po meni loša. Ako vi mužu koji prebije ženu izreknete zabranu prilaska, a to ne kontroilišete, on posle mesec dana priđe i ubije ženu. Između 15 i 25 žena godišnje nastrada u porodičnom nasilju i zakonodavstvo mora da radi, država takođe.

