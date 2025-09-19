Slušaj vest

Milanu R. (65) koji se sumnjičio da je ubio svoju suprugu Milanku (74) 21. jula ove godine u selu Donji Matejevac kod Niša verovatno će biti izrečena mera obaveznog lečenja i čuvanja u psihijatrijskoj ustanovi jer je veštačenjem ustanovljeno da je neuračunljiv, saznaje Kurir.

Kako nam je saopšteno, Više javno tužilaštvo u Nišu protiv okrivljenog nije podiglo optužnicu već je tužilac podneo predlog Višem sudu da mu se izrekne obavezna mera čuvanja u psihijatrijskoj ustanovi zatvorenog tipa. Viši sud bi trebalo da odluči o ovoj meri.

Mesto zločina u Donjem Matejevcu

Niš je bio zaprepašćen ovom tragedijom pre mesec dana kada je bivši oficir, inače poštovan domaćin u ovom selu, potegao nož na suprugu. Kurir je tada razgovarao sa meštanima koji su kazali da je ova porodica uvek bila za primer. Dodali su da par ima dvojicu odraslih sinova koji su se ostvarili u svojim životima i ne mogu da naslute motiv.

- Komšija Milan nikada nije bio svadljiv, ali pričalo se po selu da ga je uhvatila demencija. On je službovao u Severnoj Makedoniji i odande su se ovde doselili. Nikada nije pravio problema, stvarno je bio uzoran domaćin. Ko zna koje su mu slike bile pred očima kada je nešto ovako uradio - rekao nam je dan posle ubistva jedan od meštana ispred lokalne prodavnice.

Meštanka Koviljka Nikolić navela je pre mesec dana da su se supružnici doselili u Donji Matejevac iz Severne Makedonije.

- Oni su stvarno divni ljudi. Iz te kuće nema lošeg čoveka. Ovo je mirno selo, dobre komšije, mnogo se lepo slažemo i zato smo i u šoku šta se tu dogodilo. Ja prosto nisam mogla da poverujem kada sam čula za tu nesreću - rekla nam je Nikolićeva.