Starleta Tamara Đurić, čiji je suprug Nikola Kačarević optužen da je bio pripadnik takozvanog "vračarskog klana" trebalo bi da se sutra pojavi kao svedok pred Specijalnim sudom u Beogradu, u postupku protiv Nikole Vušovića, zvanog Džoni sa Vračara, odbeglog Radoja Zvicera, njenog muža i ostalih okrivljenih za tri ubistva i šest pokušala likvidacija!

Ona je bila pozvana da svedoči i 14. jula, ali se na tom suđenju nije pojavila, a izostanak nije opravdala zbog čega je kaženjena sa 100.000 dinara.

Podsetimo, muž starlete Nikola Kačarević, uhapšen je u novembru 2022. i od tada je u pritvoru. Na teret mu je stavljeno da je svog prijatelja Aleksandra Šarca namamio na sastanak u Tržni centar "Ušće", u kom je Šarac upucan 17. oktobra 2020. Prema navodima optužnice Vušoviću i ostalima je javio mesto na kom su dogovoril da se vide, a za uzvrat je dobio od njih 6.000 evra.

Aleksandar Šarac, Kačarevć i Tamara Đurić Foto: Privatna Arhiva, ATAIMAGES

Inače, u vreme pucnjave posle koje je Šarac preminuo, njegova žena Tamara Đurić, prema svedočenju Šarčeve udovice, bila je sa njom na ručku.

- To je bio 17. oktobar 2020. Suprug i ja smo doručkovali u restoranu na Banovom brdu i onda je usledio poziv Nikole Kačarevića oko podneva, zvao je mog supruga da se vide u "Ušću". Znam da je u to vreme moj suprug izbegavao da izlazi i mislim da je Nikola predložio da se nađu tamo. Suprug me pitao da li nam je dete slobodno da povede i njega, pošto će Nikola povesti sestrića. Međutim, kasnije je odlučio da ne povede dete. U isto vreme, dok su oni bili u "Ušću", Nikolina supruga Tamara Đurić i ja smo bile na ručku - ispričala je ranije pred sudom udovica ubijenog Šarca, Sanja Šarac koja, inače, dolazi redovno na sva suđenja.

Prema rečima Sanje Šarac, pred sam kraj ručka, Tamaru Đurić je pozvao suprug i rekao joj da su se on i Aleksandar rastali.

- Pozvala sam i ja mog supruga, ali prvo se nije javio, veza je prekinuta, a potom je postao nedostupan. Odmah sam znala da nešto nije u redu, usledili su neki pozivi, vesti. Otišla sam u Urgentni centar. Moj muž je ostao u životu još devet dana pre nego što je preminuo - prisetila se udovica.

Tamara Đurić obilazi supruga u pritvoru Foto: Kurir

Sanja Šarac je potom pojasnila da se u tom periodu njen suprug osećao ugroženo, jer su se na Instagramu pojavili lažni profili preko kojih su ih, kako je rekla, zlostavljali.

- Zbog toga je gledao da se manje kreće i viđa sa ljudima, uglavnom je sedeo kod kuće. Viđao se uglavnom sa NIkolom i sa kumom sa kojim je išao u teretanu. Mislim da je moj suprug imao poverenja u Nikolu Kačarevića, družili su se. Dolazio nam je u kuću, mi smo išli kod njih. Znam i da je moj muž, kada je Nikola bio na idržavanju kazne išao da ga obilazi i da mu nosi pakete - izjavila je ona tada.

Pojasnila je i da se sa starletom Tamarom Đurić družila u tom periodu, kao i da su bile u svakodnevnoj komunikaciji.

- Moj suprug i njen suprug su se družili, uglavnom smo se viđali u parovima, a po nekada i same - navela je ona.

Optuženi Nikola Kačarević je posle njenog svedočenja izašao za govornicu i naveo da nije tačno da je on pozvao Šarca, već da je bilo obrnuto.

- Mene je Šarac zvao u 9 sati ujutru, rekao sam da ne mogu da se dogovaram još jer Tamara spava, bila je trudna. On je pozvao mene i rekao da ide u "Ušće" da kupi nešto detetu. Pokojni Šarac je insistirao, mi smo se našli u "Ušću" i eto - rekao je Kačarević i naveo da su se poznavali od 2008. godine.

- Izlazili smo družili se, kada sam otišao u zatvor 2013., on me posećivao, slao mi pakete, a kada sam izašao 2019. redovno smo se družili, išao sam na njegove rođendane, rođendan njegove žene, deteta, on na rođendane moje žene. Celo leto 2020. proveli smo svi zajedno porodično na mom gliseru kod Ostružnice, deo leta smo bili svi zajedno sa ženama u iznajmljenoj kući kod Novog Sada, uživali, kupali se u bazenu - pričao je optuženi Kačarević o bliskosti sa ubijenim Šarcem.

Inače, prema dokazima koje je tužilaštvo dostavilo, a među kojima je i presretnuta Skaj komunikacija pripadnika "vračarskog klana" u kojoj takođe pominju starletu, odnosi se na pripreme za ubistvo Šarca, tokom kojih su mesecima tražili lokaciju i razmatrali kao mesto zločina nekoliko poznatih restorana u Beogradu.

Aleksandar Šarac upucan u Ušću Foto: Privatna Arhiva, Nemanja Nikolić

I starleta koristila Skaj? Starleta Tamara Đurić, kako se sumnja na osnovu dokaza prikupljenih tokom istrage i sama je koristila Skaj aplikaciju. Na jednom od suđenja, kako je Kurir pisao, prikazane su neke od poruka koje je, kako se sumnja, razmenjivala sa mužem koji je u to vreme bio na slobodi. - Mnogo nam nedostaješ, ja ću da poludim, ne mogu ja dugo bez tebe. Ko će da završava tvoje obaveze? Nećeš više nijednu zakuni se - piše, između ostalih u porukama, od koje su neke intimnog sadržaja. Među porukama koje je, kako se sumnja, slala mužu su i fotografije. Na jednoj je i selfi na kom je starleta sa njihovom bebom

Vođa grupe Nikola Vušović, 30. avgusta 2020. prema dostavljenim porukama, obavestio je pripadnike grupe preko Skaja da će se Šarac narednog dana sastati sa Kačarevićem i njegovom suprugom u restoranu i daje detaljne instrukcije ostalim pripadnicima grupe koji su već raspoređeni:

- I samo smireno i odlučno i da ugasimo smrada cinkaroškog, meta nam je najveći smrad u Beogradu. Za stolom će biti ona Tamara Đurić, starleta, pa ćete prepoznati lako, ali nemojte da pogodite nju ili drugog momka za stolom što će sedeti sa ovim. Samo ovog, koji nam je meta, overite ga u glavu, obavezno i paljba! - glasi poruka.

- Ona će da bude orijentir - piše u poruci koju je navodno poslao jedan optuženi.

Vušović: Nema promašaja tu, daćemo vam tačno gde sede od vrata koji sto, ko je sve za stolom, šta imaju na sebi. To je sutra hajdučki ustanak.

Narednog dana, Vušović obaveštava ostale da je sve spremno i daje im poslednje instrukcije. Pripadnike grupe potom obaveštava da je meta stigla u restoran i objašnjava im tačnu lokaciju gde sede.

Vušović: Meta ima ljubičastu majicu. Znači samo smireno i odlučno kada uđete u baštu desno od ulaza širok sto, sve kako smo pričali i napad u metu i paljba. Sedi ona starleta za stolom, Tamara.

Međutim, pošto pojedini saradnici kasne, u 19 sati šalje novu poruku: "Ajde braćo, eno ga smrad jede dezert da mu serviramo poslednju večeru".

Tog dana, Šarac međutim nije ubijen, ali su oni nastavili da ga čekaju na drugim lokacijama za koje im je navodno Kačarević javljao da se sastaju.