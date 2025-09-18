Sud je odredio osumnjičenom pritvor do 30 dana
Prvo osnovno javno tužilaštvo
UHAPŠEN MANIJAK KOJI JE VREBAO ŽENE NA VRAČARU: Pratio ih po centru grada i polno uznemiravao!
Dežurni javni tužilac Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, nakon određenog zadržavanja u trajanju od 48 sati, saslušao je A.N. (34), koji se sumnjiči da je pratio žene na Vračaru i istovremeno masturbirao.
- Osumnjičeni je saslušan na okolnost krivičnog dela polno uznemiravanje. Stavljeno mu je na teret da je 11. i 16. septembra, na teritoriji Vračara, pratio oštećene i istovremeno masturbirao - navodi se u saopštenju tužilaštva.
Prvom osnovnom sudu u Beogradu predloženo je određivanje pritvora u odnosu na osumnjičenog i to s obzirom da postoje osobite okolnosti da će osumnjičeni boravkom na slobodi ponoviti krivično delo koje mu je stavljeno na teret, što je sud prihvatio i odredio mu pritvor.
