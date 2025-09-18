Osumnjičeni P. M. se tereti da je 16. septembra u Pljakinoj ulici oborio devojku pešaka
"AUDIJEM" POKOSIO TINEJDŽERKU U KRALJEVU: Uhapšen vozač (24), određeno mu zadržavanje!
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kraljevu uhapsili su P. M. (24) iz Kraljeva zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja.
On se sumnjiči da je, tokom noći 16. septembra, upravljajući "audijem" u Pljakinoj ulici u Kraljevu, oborio osamnaestogodišnju sugrađanku koja je prelazila ulicu na crveno svetlo na semaforu.
Osamnaestogodišnjakinja je sa teškim telesnim povredama zbrinuta u Kliničko-bolničkom centru u Kragujevcu.
Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Kraljevu.
