Hronika
HAPŠENJE U JAGODINI ZBOG DROGE: Policija stavila lisice na ruke muškarcu (46), kod njega pronađena marihuana i amfetamini
Slušaj vest
Jagodinska policija je saopštila da je uhapsila jdenog 46-godišnjaka jer je imao 1,15 kilograma marihuane i manju količinu amfetamina.
U saopštenju piše da je marihuanu našla kod D.M. koji je bio suvozač u automobilu, a u njegovoj kući u Ćupriji amfetamin.
Tereti se neovlašćenu proizvodnja i stavljanje u promet droga, oodređeno mu je zadržavanje do 48 sati i biće priveden u Tužilaštvo.
Policija je zadržala i vozača (34) automobila koji je bio pod dejstvom amfetamina i kanabisa i protiv njega će podneti prekršajnu prijavu.
Kurir.rs/Beta
Reaguj
Komentariši