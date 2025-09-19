Slušaj vest

Jagodinska policija je saopštila da je uhapsila jdenog 46-godišnjaka jer je imao 1,15 kilograma marihuane i manju količinu amfetamina.

U saopštenju piše da je marihuanu našla kod D.M. koji je bio suvozač u automobilu, a u njegovoj kući u Ćupriji amfetamin.

Tereti se neovlašćenu proizvodnja i stavljanje u promet droga, oodređeno mu je zadržavanje do 48 sati i biće priveden u Tužilaštvo.

Policija je zadržala i vozača (34) automobila koji je bio pod dejstvom amfetamina i kanabisa i protiv njega će podneti prekršajnu prijavu.

Kurir.rs/Beta

