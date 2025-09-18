- Okrivljena je iznoseći odbranu priznala izvršenje krivičnog dela koje joj se stavlja na teret izjavivši da je tačno da je na internetu postavljala oglase u kojima je navela da državljanka Kazahstana L.K. (39) nudi seksualne usluge za cenu od 150 ili 200 evra, zajedno sa njenim fotografijama, a u oglasima je takođe bio naveden i broj telefona okrivljene koja se javljala na pozive - piše u saopštenju Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu.