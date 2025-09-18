Državljanka Rusije E. F. (34), koja je uhapšena zbog sumnje da je podvodila devojke, saslušana je danas u Trećem osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu.
Šokantno!
SASLUŠANA RUSKINJA (34) KOJA JE PODVODILA DEVOJKE! Evo šta je rekla pred tužiocima, otkriveni SVI DETALJI njenog biznisa - Kazahstanku terala da PRODAJE TELO
Slušaj vest
Ona je saslušana u prisustvu branioca i priznala je izvršenje krivičnog dela.
- Okrivljena je iznoseći odbranu priznala izvršenje krivičnog dela koje joj se stavlja na teret izjavivši da je tačno da je na internetu postavljala oglase u kojima je navela da državljanka Kazahstana L.K. (39) nudi seksualne usluge za cenu od 150 ili 200 evra, zajedno sa njenim fotografijama, a u oglasima je takođe bio naveden i broj telefona okrivljene koja se javljala na pozive - piše u saopštenju Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu.
Zbog opasnosti od bekstva određen joj je pritvor do 30 dana.
Reaguj
Komentariši