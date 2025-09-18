Slušaj vest

Danas se dogodila teška saobraćajna nezgoda u Ulici Narodnih heroja, kod broja 14 u Zemunu, kada je automobil udario dečaka starog oko 10 godina koji je vozio bicikl.

Kako se saznaje, dečaka su odvezli u Tiršovu na neurohirurgiju.

Dečak je hitno transportovan u bolnicu, a zadobio je lakše povrede po telu kao i povredu glave.

Policija je odmah izašla na mesto nesreće i obavlja uviđaj.

Kurir.rs/Telegraf

