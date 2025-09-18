Dečak je nakon nesreće u Zemunu hitno transportovan u bolnicu, a zadobio je lakše povrede po telu kao i povredu glave.
Hronika
DEČAK KOG JE OBORIO AUTO ZAVRŠIO NA NEUROHIRURGIJI: Detalji teške saobraćajne nesreće u Zemunu, poznato koje povrede je dete zadobilo
Danas se dogodila teška saobraćajna nezgoda u Ulici Narodnih heroja, kod broja 14 u Zemunu, kada je automobil udario dečaka starog oko 10 godina koji je vozio bicikl.
Kako se saznaje, dečaka su odvezli u Tiršovu na neurohirurgiju.
Dečak je hitno transportovan u bolnicu, a zadobio je lakše povrede po telu kao i povredu glave.
Policija je odmah izašla na mesto nesreće i obavlja uviđaj.
Kurir.rs/Telegraf
