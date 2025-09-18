Saobraćajna nesreća u Takovskoj
VOZILO N1 UDARILO POLICAJCA! Udes kod zgrade RTS-a: Povređeni policajac prevezen u Urgentni centar (FOTO/VIDEO)
Vozilo N1 udarilo je policajca na motoru.
Foto: Kurir
Udes se dogodio večeras oko 19 časova u Takovskoj ulici kod zgrade RTS.
Foto: Kurir
Policajac (28) je oboren sa motocila BMW.
Foto: Kurir
Na licu mesta konstatovane su mu povrede leve noge i prevezen je u Urgentni centar.
Policajca je udario automobil "škoda karoku" kojom je upravljao zaposleni na N1 (45) .
