Vozilo N1 udarilo je policajca na motoru.

WhatsApp Image 2025-09-18 at 19.29.09 (1).jpeg
Foto: Kurir

Udes se dogodio večeras oko 19 časova u Takovskoj ulici kod zgrade RTS.

WhatsApp Image 2025-09-18 at 19.29.09.jpeg
Foto: Kurir

Policajac (28) je oboren sa motocila BMW.

WhatsApp Image 2025-09-18 at 19.29.10.jpeg
Foto: Kurir

Na licu mesta konstatovane su mu povrede leve noge i prevezen je u Urgentni centar.

Policajca je udario automobil "škoda karoku" kojom je upravljao zaposleni na N1 (45) . 

