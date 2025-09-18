Slušaj vest

Viši sud u Novom Sadu odbio je predlog tužilaštva da odredi pritvor za 13 osumnjičenih u slučaju koji se vodi zbog pada nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu 1. novembra prošle godine kada je poginulo 16 osoba, a jedna osoba teško povređena i Goranu Vesiću odredio kućni pritvor, a za 12 osoba tu meru produžio za tri meseca.

Sud je Vesiću odredio kućni pritvor uz primenu elektronskog nadzora uz zabranu korišćenja telefona i interneta i primanja drugih lica u stan u trajanju od tri meseca, saopšteno je iz tog suda.

Takođe, sud je u odnosu na Anitu Dimoski, Jelenu Tanasković, Nebojšu Šurlana, Slobodana Naumovića, Ljiljanu Milić Marković, Marinu Gavrilović, Dejana Todorovića, Milana Jelkića, Zoricu Slavković Marjanović, Dušana Jankovića, Milana Spremića i Jasnu Stojiljković Milić za tri meseca produžio trajanje mere zabrane napuštanja stana uz primenu elektronskog nadzora, uz zabranu korišćenja telefona i interneta i primanja drugih lica u stan.

Više javno tužilaštvo u Novom Sadu je pre dva dana podiglo optužnicu protiv 13 osoba među kojima je i Vesić, a kada je sudu predložilo da im svima odredi pritvor.

Podignutom Optužnicom oni se terete za krivična dela kojima je omogućena upotreba javnog objekta – stanične zgrade Železničke stanice u Novom Sadu, krila B, iako su u toku bili građevinski radovi i za koji objekat nije izdata upotrebna dozvola, zbog krivičnog dela u vezi sa prethodnim neodržavanjem konstrukcije objekta stanične zgrade, zbog krivičnih dela u fazi projektovanja i izvođenja radova prilikom renoviranja stanične zgrade Železničke stanice u Novom Sadu.