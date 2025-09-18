UHAPŠEN (36) I ZATVORENA MU KLANICA U RATKOVU: Policija pronašla pola tone mesa - prerađivao ga i držao u nehigijenskim uslovima! Pogledajte kako to izgleda
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za suzbijanje kriminala i Policijske uprave u Somboru, u saradnji sa Osnovnim javnim tužilaštvom u Somboru, Osnovnim sudom u Somboru, Upravom za veterinu Ministarstva poljoprivrede i JKP „Čistoća“ iz Sombora, otkrili su nelegalnu klanicu u Ratkovu kod Odžaka i uhapsili V. V. (1989) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela proizvodnja i stavljanje u promet škodljivih proizvoda i neovlašćeno bavljenje određenom delatnošću.
Policija intenzivno traga za još jednom osobom, osumnjičenom za ista krivična dela.
Sumnja se da su oni u toj klanici, u nehigijenskim i nesanitarnim uslovima, suprotno zakonu prerađivali životinjsko meso, koje su potom bez dokumentacije o poreklu i veterinarskom pregledu, prodavali fizičkim i pravnim licima i mesarama, stičući protivpravnu imovinsku korist i ugrožavajući zdravlje i život ljudi.
Prilikom kontrole klanice pronađeno je oko 500 kilograma obrađenog i smrznutog mesa, oko 1.000 komada ušnih markica za obeležavanje domaćih životinja, kao i dokumentacija. Klanica je odmah zatvorena, dok je meso proglašeno za škodljivo po zdravlje ljudi i biće uništeno po nalogu Veterinarske inspekcije.
Osumnjičeni su, na osnovu pronađene dokumentacije, u toku 2024. i 2025. godine, zaklali, preradili i prodali fizičkim i pravnim licima oko 30,36 tona svežeg svinjskog mesa u ukupnoj vrednosti od oko 10,5 miliona dinara.
V. V. je određeno zadržavanje do 48 časova i on je, uz krivičnu prijavu, priveden nadležnom tužilaštvu.
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova nastavljaju intenzivan rad na sprečavanju i otkrivanju krivičnih dela iz oblasti ekološkog kriminala po principu nulte tolerancije i apeluju na građane da prijavljuju sve slučajeve ekološkog kriminala.