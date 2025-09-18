Za još jednim licem se traga

Za još jednim licem se traga

Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za suzbijanje kriminala i Policijske uprave u Somboru, u saradnji sa Osnovnim javnim tužilaštvom u Somboru, Osnovnim sudom u Somboru, Upravom za veterinu Ministarstva poljoprivrede i JKP „Čistoća“ iz Sombora, otkrili su nelegalnu klanicu u Ratkovu kod Odžaka i uhapsili V. V. (1989) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela proizvodnja i stavljanje u promet škodljivih proizvoda i neovlašćeno bavljenje određenom delatnošću.

Policija intenzivno traga za još jednom osobom, osumnjičenom za ista krivična dela.

Sumnja se da su oni u toj klanici, u nehigijenskim i nesanitarnim uslovima, suprotno zakonu prerađivali životinjsko meso, koje su potom bez dokumentacije o poreklu i veterinarskom pregledu, prodavali fizičkim i pravnim licima i mesarama, stičući protivpravnu imovinsku korist i ugrožavajući zdravlje i život ljudi.

1/8 Vidi galeriju Obrađivao i držao meso u nehigijenskim uslovima Foto: MUP Srbije

Prilikom kontrole klanice pronađeno je oko 500 kilograma obrađenog i smrznutog mesa, oko 1.000 komada ušnih markica za obeležavanje domaćih životinja, kao i dokumentacija. Klanica je odmah zatvorena, dok je meso proglašeno za škodljivo po zdravlje ljudi i biće uništeno po nalogu Veterinarske inspekcije.

Osumnjičeni su, na osnovu pronađene dokumentacije, u toku 2024. i 2025. godine, zaklali, preradili i prodali fizičkim i pravnim licima oko 30,36 tona svežeg svinjskog mesa u ukupnoj vrednosti od oko 10,5 miliona dinara.

V. V. je određeno zadržavanje do 48 časova i on je, uz krivičnu prijavu, priveden nadležnom tužilaštvu.