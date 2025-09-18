Saobraćajna nezgoda u Takovskoj ulici, Beograd: službeni automobil N1 udario policijski motocikl. Policajac povređen, a uviđaj je u toku
(VIDEO) POGLEDAJTE TRENUTAK KADA JE VOZILO N1 POKOSILO POLICAJCA! Policijski službenik (28) preleteo preko motocikla, prevezen u Urgentni centar! Oglasio se MUP
Večeras oko 19 časova u Takovskoj ulici u Beogradu došlo je do saobraćajne nezgode u kojoj je službenim vozilom televizije N1, marke „Škoda Karoq“ beogradskih tablica, kojim je upravljao D. N. (25), zaposlen u ovoj televiziji, povređen policijski službenik.
Vozilo N1 oborilo policajca na motociklu Foto: MUP Srbije
Ispod pogledajte snimak trenutka kada je vozilo N1 udarilo policajca:
Nezgoda se dogodila kada je vozač automobila oborio službeni motocikl „BMW“, kojim je upravljao dvadesetosmogodišnji policijski službenik, u uniformi i na službenom zadatku.
Vozilo N1 udarilo policajca Foto: Kurir
Policajac je zadobio povrede noge i prevezen je u Urgentni centar radi ukazivanja lekarske pomoći.
Policija je na mestu događaja, uviđaj je u toku.
