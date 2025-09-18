Slušaj vest

Večeras oko 19 časova u Takovskoj ulici u Beogradu došlo je do saobraćajne nezgode u kojoj je službenim vozilom televizije N1, marke „Škoda Karoq“ beogradskih tablica, kojim je upravljao D. N. (25), zaposlen u ovoj televiziji, povređen policijski službenik.

Vozilo N1 oborilo policajca na motociklu Foto: MUP Srbije

Ispod pogledajte snimak trenutka kada je vozilo N1 udarilo policajca:

Vozilo N1 obara policajca u Takovskoj Izvor: Kurir

Nezgoda se dogodila kada je vozač automobila oborio službeni motocikl „BMW“, kojim je upravljao dvadesetosmogodišnji policijski službenik, u uniformi i na službenom zadatku.

Vozilo N1 udarilo policajca Foto: Kurir

Policajac je zadobio povrede noge i prevezen je u Urgentni centar radi ukazivanja lekarske pomoći.

Policija je na mestu događaja, uviđaj je u toku.

Kurir.rs

