Slušaj vest

Širom Evrope obeležava se Dan bez poginulih u saobraćajnim nezgodama. U 34 države do 22. septembra traje i projekat pod nazivom Roadpol Dani bezbednosti. Na srpskim putevima svake godine život izgubi oko 500 ljudi, dok iz Ministarstva unutrašnjih poslova najavljuju pojačanu kontrolu saobraćaja. Ekipa Kurir televizije proveravala je koji su najčešći uzroci saobraćajnih nezgoda i kako uticati, pre svega, na mlade vozače da brinu o sebi, ali i o drugima.

Jedna od najnovijih žrtava saobraćajnih nezgoda je i 13-godišnji dečak. Pored toga, u Lazarevcu je prilikom udesa između kamiona i pikap vozila nastradao muškarac. Vozači tvrde da im u saobraćaju najviše smetaju saobraćajne gužve, kao i nepoštovanje saobraćajnih propisa.

Miloš Milekić, načelnik Odeljenja za planiranje, prevenciju i edukaciju rekao je da se svakodnevno prate istraživanja i podaci koji su sakupljeni.

Foto: Kurir Televizija

- Što se tiče konkretno mladih, s obzirom da najveći procenat žrtava od ukupnog broja, koji se iz godine u godinu kreće oko 500, broj žrtava saobraćajnih nezgoda koje su mladi vozači, odnosno mlade osobe, je oko 100. Pored jednog od glavnih uzročnih faktora, a to je neiskustvo, nametnuta su četiri faktora koja najviše utiču na posledice saobraćajnih nezgoda. To su vožnja u alkoholisanom stanju, korišćenje mobilnog telefona od strane vozača, nekorišćenje sigurnosnog pojasa, kao i prekoračenje brzine.

Na pitanje o motociklistima i dostavljačima hrane, on je istakao:

- Kada pričamo o samim dostavljačima i motociklistima, oni spadaju u ugroženu kategoriju učesnika u saobraćaju. Sama statistika, zaključena sa jučerašnjim danom, govori da smo ove godine izgubili 40-oro motociklista samo u saobraćajnim nezgodama. Kod motociklista jedan od glavnih problema predstavlja brzina i njihova neuočljivost od strane ostalih učesnika u saobraćaju. Apelujemo na brojnim predavanjima, tribinama, kao i na treninzima bezbedne vožnje, da ostali vozači obrate pažnju na motocikliste, koji su u odnosu na automobile teže uočljivi u saobraćaju. Moramo biti svesni da nismo sami na putu, pored vozača automobila tu su i motociklisti i pešaci.

NAJVEĆI UBICA NA NAŠIM PUTEVIMA - Preko 300 nesreća ove godina, a ovo povezuje svaku od njih! Stručnjaci upozoravaju: Šanse za smrt tako su 6 puta veće Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs