NOVI PAZAR – Na jezeru Gazivode danas u popodnevnim časovima odigrala se prava drama kada je policija sprečila pokušaj samoubistva muškarca (26).

Oko 17:00 časova policiji je prijavljeno da se on u teškom psihičkom stanju uputio ka jezeru sa namerom da sebi oduzme život. Brza reakcija i profesionalnost službenika OKP-a, Policijske uprave Novi Pazar bili su presudni. Pripadnici Odeljenja kriminalističke policije započeli su razgovor sa očajnim muškarcem i uspeli da ga smire i ubede da odustane od namere.

Na terenu su, pored kriminalističke policije, bili angažovani i pripadnici Interventne jedinice, saobraćajne policije, kao i ekipa Hitne pomoći, koja je bila spremna da pruži medicinsku intervenciju.

Mladić je nakon toga sproveden u službene prostorije policije gde mu je obezbeđena dodatna psihološka podrška. Ovaj slučaj još jednom je pokazao da policija Novog Pazara, uz podršku drugih službi, deluje brzo, odgovorno i sa velikom dozom humanosti. Zahvaljujući njihovoj prisebnosti i posvećenosti, sprečena je tragedija i spašen je jedan ljudski život.

Kurir.rs/Sandžak Danas

