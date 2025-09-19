Hronika
OTKRIVAMO! Evo u kakvom je stanju policajac na kog je naletelo vozilo N1: Policijski službenik preleteo preko motocikla (video)
Policajac koji je sinoć povređen u saobraćajnoj nesreći, kao motociklista, u Takovskoj ulici u Beogradu, zadržan je na bolničkom lečenju.
Podsetimo, na policajca je naletelo službeno vozilo televizije N1, marke „Škoda Karoq“ beogradskih tablica. Vozilom je upravljao D. N. (25), zaposlen u ovoj televiziji.
Vozilo N1 oborilo policajca na motociklu Foto: MUP Srbije
Nezgoda se dogodila kada je vozač automobila oborio službeni motocikl „BMW“, kojim je upravljao dvadesetosmogodišnji policijski službenik, u uniformi i na službenom zadatku.
Policajac je zadobio povrede noge i prevezen je u Urgentni centar.
