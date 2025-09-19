PAO ORGANIZATOR KRIMI GRUPE SA "MANJIFIKA" Đurović uhapšen u Beogradu po poternici Interpola! Krijumčarili kokain iz Latinske Amerike
Danilo S. Đurović (40), organizator kriminalne grupe koja je krijumčarila kokain iz Latinske Amerike na brodu „Manjifiko“, uhapšen je u Beogradu po međunarodnoj poternici podgoričkog Interpola.
On je poreklom iz Srbije, a živeo je u Tivtu.
„Službenici Policijske uprave Beograda – UKP, Odeljenja za ubistva, lišili su slobode lice D.Đ. (40), koje NCB Interpol Podgorica potražuje na međunarodnom nivou. D.Đ. se potražuje zbog izvršenih krivičnih dela – stvaranje kriminalne organizacije i neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga“, saopštila je Uprava policije.
Đurović je pred Specijalnim većem Višeg suda u Podgorici prvostepeno osuđen na pet godina i osam meseci zatvora zbog navedenih krivičnih dela.
„D.Đ. je bio organizator kriminalne grupe koja je krijumčarila kokain iz Latinske Amerike na brodu ‘Manjifiko’, koji je uplovio u Bokokotorski zaliv, kada je u saradnji sa partnerskim službama drugih država realizovana akcija ‘Manjifiko’.
Sledi dalja komunikacija između Ministarstva pravde Crne Gore i Ministarstva pravde Srbije“, navodi se u saopštenju.