Danilo S. Đurović (40), organizator kriminalne grupe koja je krijumčarila kokain iz Latinske Amerike na brodu „Manjifiko“, uhapšen je u Beogradu po međunarodnoj poternici podgoričkog Interpola.

On je poreklom iz Srbije, a živeo je u Tivtu.

„Službenici Policijske uprave Beograda – UKP, Odeljenja za ubistva, lišili su slobode lice D.Đ. (40), koje NCB Interpol Podgorica potražuje na međunarodnom nivou. D.Đ. se potražuje zbog izvršenih krivičnih dela – stvaranje kriminalne organizacije i neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga“, saopštila je Uprava policije.

Đurović je pred Specijalnim većem Višeg suda u Podgorici prvostepeno osuđen na pet godina i osam meseci zatvora zbog navedenih krivičnih dela.

„D.Đ. je bio organizator kriminalne grupe koja je krijumčarila kokain iz Latinske Amerike na brodu ‘Manjifiko’, koji je uplovio u Bokokotorski zaliv, kada je u saradnji sa partnerskim službama drugih država realizovana akcija ‘Manjifiko’.

Sledi dalja komunikacija između Ministarstva pravde Crne Gore i Ministarstva pravde Srbije“, navodi se u saopštenju.

