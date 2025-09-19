Telo stradalog je prevezeno na obdukciju radi utvrđivanja tačnog uzroka smrti.
TEŠKA NESREĆA KOD VLADIČINOG HANA: Prevrnuo se traktor, jedna osoba poginula
Jedna osoba stradala je u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila jutros oko sedam sati u selu Prekodolce kod Vladičinog Hana.
Prema prvim informacijama, do nesreće je došlo kada se poljoprivredni traktor, iz za sada nepoznatih razloga, prevrnuo na lokalnom putu. Na licu mesta intervenisale su Hitna pomoć i policija, ali nažalost, vozaču nije bilo spasa.
Policija je obavila uviđaj, a telo stradalog je prevezeno na obdukciju radi utvrđivanja tačnog uzroka smrti. Uzrok prevrtanja traktora biće poznat nakon detaljne istrage.
