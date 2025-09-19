Slušaj vest

Na magistralnom putu Požege - Užice, u mestu Gorjani, jutros se dogodila saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovala dva putnička vozila.

Prema prvim za sada nezvaničnim informacijama sa terena, više osoba je povređeno.

- Jedno vozilo je izgleda izletelo sa sporednog na glavni put, nakon čega je došlo do silovitog sudara. Samo se začuo jak udarac, ljudi su odmah pritrčali da pomognu. Na svu sreću, pomoć je brzo stigla, kaže za RINU jedan od očevidaca.

saobraćajna nesreća kod Užica
Saobraćajna nesreća kod Užica Foto: RINA

Na lice mesta odmah su upućene ekipe hitne pomoći i policije. Povređeni su zbrinuti i prebačeni u zdravstvenu ustanovu, dok policija obavlja uviđaj. Saobraćaj na ovoj deonici je usporen i vozila se propuštaju naizmenično.

Uviđaj je u toku i utvrđuju se sve okolnosti ove teške saobraćajne nesreće.

(Kurir.rs/RINA)

