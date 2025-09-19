Slušaj vest

Starleta Tamara Đurić, supruga okrivljenog pripadnika takozvanog vračarskog klana, Nikole Kačarevića pojavila se danas u Specijalnom sudu u Beogradu u koji je pozvana da dođe kao svedok u postupku u kom se njen muž i ostali terete za tri ubistva i pet pokušaja ubistava.

Kačarević se, podsetimo, tereti da je Nikoli Vušoviću, zvanom Džoni sa Vračara javljao informacije o kretanju i mestima na kojima se sastaje sa Aleksandrom Šarcem, koji je ubijen u septembru 2020. u Tržnom centru "Ušće" u Beogradu, i za tu uslugu dobio 6.000 evra.

Nikola Kačarević i Tamara Đurić Foto: ATAIMAGES

U vreme kada je, kako se navodi u optužnici, Kačarević bio sa Šarcem u "Ušću", Tamara Đurić je bila na ručku sa njegovom udovicom Sanjom Šarac.

Inače, u sudnici je danas i Sanja Šarac.

Prvi svedoči stanodavac

U sudnicu je na pozvi došao i svedok Srđan Ćulibrk, koji će danas biti prvi saslušan. On je, prema optužnici, preko agencije izdao stan na Novom Beogradu, za koji se sumnja da je korišćen kao "štek stan" tokom ubistva Šarca.

- Našao sam se sa osobom koja je iznajmila stan, uveo ga, on mi je platio za dva dana. Dogovorili smo se kada da izađe - rekao je svedok Ćulibrk.

Naveo je da je policija došla posle par dana i da su mu tada rekli ko je boravio u njegovom stanu.

Podsetimo, kao direktni izvršioci ubistva Šarca označeni su Lazar Ilić i Strahinja Savić, koji su u januaru 2021. uhapšeni u Crnoj Gori i nalaze se tamo u pritvoru.

Lazar Ilić Foto: Kurir

- Taj čovek je bio suv, mršav. Kada sam došao u stan posle njega, bio je nesređen, bilo je tableta, flaša, alkohola, bile su čini mi se pantalone, ranac neki, duks i patike. Koliko se sećam, zvao se Lazar Ilić - rekao je ovaj svedok.

Sudija Svetlana Aleksić potom je ovom svedoku pokazala fotografiju Lazara Ilića, na šta je svedok kratko rekao "moguće je da je on".

Starleta za govornicom

Pošto je saslušan prvi svedok, sudija je pozvala starletu Tamaru Đurić da uđe u sudnicu. Inače, ona se na prethodnom suđenju nije pojavila, zbog čega je bila kažnjena sa 100.000 dinara.

Na samom početku ona je dala lične podatke.

- Ime oca Predrag, prebivalište u Beogradu, rođena u Smederevu. Vanbračna supruga Nikole Kačarevića - rekla je pred sudom Tamara Đurić.

Sudija je upozorila da kao vanbračna supruga optuženog nije u obavezi da svedoči.

- Želim da svedočim - rekla je ona.

Pošto je odlučila da svedoči, sudija je upozorila da u tom slučaju mora da govori istinu, na šta se staleta "svojom čašću zaklela da ništa što joj je poznato neće prećutati".

- Toga dana, kada je Aleksandar Šarac ranjen u "Ušću", spavala sam do kasno jer sam bila u drugom stanju. Nikola mi je rekao da ćemo da završavamo garderober u stanu, zvao me u nekom trenutku i rekao da će Dejan Palić da kasni i da će ga on i Marko sačekati negde u kafiću. Mislila sam da Nikola odlaže, pa sam pozvala Dejana Palića, ali me onda pozvala Sanja Šarac i rekala "pošto su muškarci otišli u "Ušče", ajmo mi na ručak".Otišle smo, ona mi je govorila da se boji za bezbednost muža zbog nekih plakata koji su lepljeni u blizini njihove kuće, rekla mi je i imena osoba kojih se pribojava, a koje nisu na optužnici. Pitala sam ga zašto ga onda pušta da izlazi iz kuće, rekla mi je "ja čuvan dete, ne čuvam muža". Bile smo oko sat, sat i po, ja sam otišla kući i zatekla Marka i Nikolu, koji su sklapali plakar. U nekom trenutku je došao i Palić, Marku je pozvonio telefon i rekao je: "Šarac je ubijen". Mi smo bili šokirani jer su pre toga bili u "Ušću". Odmah sam pozvala Sanju, plakala je i ponavljala: "Ubili su ga" - ispričala je starleta.

Odveli su ga, uzeli su moj sat sa ruke

Prema rečima Tamare Đurić, odmah je otišla kod Sanje u stan.

- Nisu bili neprijatni, plakali su, tu je bila porodica. Kada sam se vratila kući, zvonio je neko, predstavili su se kao policija. Ušli su, pretresli su stan. Našli su Nikoli telefon, jedan je bio moj. Tražili su da otvori telefon, on je otvorio. Dali smo sve ključeve od automobila, oni su ih pretresli. Odveli su ga, ubrzo me zvao i rekao da dolazi, došao je posle dva sata. To je to do dana kada je uhapšen. Čula se ogromna buka, mi smo spavali, ušli su u stan. Pitali su da li imamo nešto nedovzoljeno, rekli smo da nemamo. Rekli smo da imamo sef, uzeli su novac iz njega, uzeli su moj sat sa ruke, novac iz mog novčanika, ajped našeg deteta i još jedan sat sa natkasne. Tu su bili par sati i odveli NIkolu. To je to.

Pitanja Tamari Đurić prvi postavlja advokat njenog supruga, Saša Milovanović.

Advokat: Čiji je to novac bio?

Tamara Đurić: To je bio novac koji smo dobili za detetov rođendan, krštenje, za svadbu. Imala sam ja neka primanja, imao je Nikola, to je novac koji smo mi skupili. Tu je bio i spisak, ko je koliko dao za dete.

Advokat: Jedan sat vam je sa ruke skinut. Jeste li pitali zašto vam to uzimaju?

Tamara Đurić: Pitala sam ih, zašto mi uzimate moj rođeni novac, moj sat, rekli su vratiće ubrzo. Uzeli su nam sav novac, automobil, dete je tada bilo beba, uzeli su mi sve do poslednjeg dinara. Pitala sam se šta ćemo sada? Kada su Nikolu pretresali i ispitivali, zbog stresa, jer je dete malo, rekli su mi da odem u drugu sobu, ne znam da li je nešto potpisivao.

Advokat: Jel Nikoli uzet novac iz džepa? Jel u sefu bio vaš novac?

Tamara Đurić: Jeste, uzeli su mu veću svotu novca iz džepa. Mi smo tada bili u jednom, onako, odnosu. Živeli smo u brakorazvodnoj parnici, da kažem, mi smo bili verski venčani. Nikola je bio uglavnom kod nas, ali stvari su mu bile i kod nas i u kolima. Znate kako je u braku.

Advokat: Da li posedujete garažu?

Tamara Đurić: Nemam, nemam ni parking mesto.

Advokat: Jeste li imali telefon sa kriptovanom aplikacijom?

Tamara Đurić: Nisam, imala sam svoj telefon. Mi se nikada nismo razdvajali.

Sudija: Sad kažete da se niste razdvajali, a kažete da ste imali čudan odnos.

Tamara Đurić: Mogu da objasnim.

Sudija: Nema potrebe. Odgovorite na pitanje.

Tamara Đurić: Nisam razgovarala sa njim sa kriptovane aplikacije.

Advokat: Da li je u tom periodu, ubistva Šarca, bilo razdvajanja između vas i Nikole?

Tamara Đurić: Mi smo bili u lošem odnosu, bio je onako turbulentan, ali se fizički nismo razdvajali. Nije odsustvovao.

Udovica je blokirala

Pitanja potom postavlja advokat Nikole Vušovića, Luka Nikolić.

Advokat: Da li ste bili bliski sa Aleksandrom i Sanjom Šarac?

Tamara Đurić: Bili smo bliski, baš smo se često viđali, uglavnom na njihovu inicijativu, jer sam ja bila trudna. Uvek je bilo, "hoćemo tamo, hoćemo ovamo". Lepo smo se družili.

Advokat: Da li ste sada vi i Sanja u bliskim odnosima?

Tamara Đurić: Ne, ali bile smo do skoro, do Nikolinog hapšenja. Do tog nemilog događaja, kada je Šarac ranjen, čak mi je javila da ne dolazim na sahranu jer sam trudna, puno smo razgovarale. U jednom trenutku me blokirala, pitala sam je "zašto", rekla mi je "teško mi je da vas gledam, jer je moj muž mrtav, a bili smo svi zajendo tada". Nikakvu sumnju nije imala, osetila bih to, ipak sam ja Nikolina žena, zato mi je čudno sada sve ovo.

Živi u stanu bivšeg

Pitanja Tamari Đurić postavlja i tužilac.

Tužilac: Da li ste čuli za Skaj aplikaciju?

Tamara Đurić: Pobogu, svi su čuli. Nisam imala, pitao me već vaš kolega.

Sudija: Ne možete tako da odgovarate tužiocu.

Tužilac: Da li je vaš suprug imao Skaj?

Tamara Đurić: Nikada. Ja sam ljubomorna žena, imala sam uvid u svaki njegov ključ, a ne telefon. Imala sam uvid u njegov život i telefon, bio je više kod mene nego kod njega, ja sam ga pregledavala.

Tužilac: Jel stan u kome živite vaš?

Tamara Đurić: Nije u mom vlasništvu. Dejan Palić je meni taj stan poklonio još 2014, ali usmeno. U papirima nije na moje ime, ne žurimo s tim.

Inače Dejan Palić, zvani Makarona u medijima se ranije pominjao kao bivši partner Tamare Đurić.

Tamara Đurić i Dejan Palić Foto: Dragan Kadić

Tužilac: Kakav je bio vaš odnos?

Tamara Đurić: Bio je dinamičan, ja sam čak išla u crkvu da podnesem tužbu za razvod braka, ali nije prihvaćena i taj verski brak nije prekinut.

Tužilac: Jeste li vi u junu 2020. zakazivali svadbu?

Tamara Đurić: Nismo, mi smo se verski venčali u oktobru 2021. kada smo slavili prvi rođendan deteta.

Podsetimo, pred sudom je ranije kao dokaz izvedena pozivnica sa venčanja, koju je navodno Kačarević slao preko Skaja.

Sudija: Kada ste se porodili?

Tamara Đurić: 3. 1. 2021. Nismo zakazivali pre svadbu.

Tužilac: Pribavio sam dokaz iz restorana "Kalemegdanska terasa", da je venčanje bilo zakazano, pa otkazano, to je u vreme korone.

Tamara Đurić: Jedino ako je planirao sa drugom ženom, sa mnom ne.

Tužilac je potom sudu dostavio izveštaj iz restorana u kom se navodi da je svadba zakazana za 28. jun 2020. na ime Nikola Kačarević otkazana.

- Toga dana je rođendan mojoj sestri Aleksandri Đurić, tamo smo slavili jedan njen rođendan, ali svadbu nismo planirali - rekla je starleta.

Rasprava u sudnici oko automobila i intimnog snimka

Tužilac: Jeste li bili te godine na moru?

Tamara Đurić: Jesmo, u Egiptu.

Tužilac: Jel vam poznato ime Maja Šestić?

Tamara Đurić: Jeste, to je Markova supruga.

Tužilac: Jeste li tada posedovali automobil, vi i suprug?

Tamara Đurić: Mi smo imali rent-a-kar. Jel mogu....?

Sudija: Odgovorite na pitanje.

Tamara Đurić: Kome ja odgovoaram, vama ili njemu?

Sudija: Odgvorite na postavljano pitanje.

Tamara Đurić: Ja ne mogu da se setim da li sam imala automboil, bila sam trudna, a Nikola je imao puno automobila, imao je rent-a-kar. Imala sam možda BMW X6. Kad se dete rodilo, ja sam prodala automobil.

Tužilac: Jeste li imali "mercedes" S klase?

Tamara Đurić: Ne sećam se da smo nekada imali "mercedes", Nikola voli BMW.

Tužilac: Jeste li imali udes dok ste bili trudni?

Tamara Đurić: Jao, jeste, zato sam i prestala da vozim, to je bio "audi". S druge strane je bio neki ambasador, imao je, kako se zove, zaštitu, imunitet. S njim sam se sudarila.

Tužilac: Jeste li imali neku neprijatnost 2020, da su se pojavili neki intimni snimci, vaši i Kačarevićevi?

Sudija: Pitanje se odbija kao suvišno.

Tužilac: Jeste li pozajmljivali novac od Aleksandra Šarca?

Tamara Đurić: Mi smo imali dovoljno novca, nismo pozjamljivali niti smo davali pozajmice. Nisam razumela šta me pitate.

Sudija: Morate da shvatite gde se nalazite. Pitanje je bilo jasno.

Tamara Đurić: Uz dužno poštovanje, pitao me.

Sudija: Jel vi mene čujete? Opominjem vas sada.

Tamara Đurić: Ja sam prvi put u sudu.

Tužilac:Toga dana, jel se sećate koga ste zatekli u stanu posle ručka?

Tamara Đurić: Zatekla sam, kada sam se vratila, Nikolu i Marka. To je bilo kasno popodne, možda je bilo oko 17 ili 18 sati.

Tužilac: Rekli ste da ste bili u Egiptu, jeste li početkom te godine bili u Atini?

Tamara Đurić: Nikada nisam bila u Atini.

Sudija: Ne možete govoriti dok ja govorim.

Tamara Đurić: Vi mene plašite, stvarno me plašite.

Sudija: Nemate čega da se plašite, ne možemo da govorimo istovremeno, da bi se sve snimilo.

Tužilac: Kažete za Kačarevića da je mnogo radio, čime se bavio?