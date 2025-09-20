Slušaj vest

Tragedija koja je zavila u crno celu porodicu kada je u utorak oko 20 sati Nenad Mitrović (44) ubio svoju suprugu Zlaticu (44) i pucao takođe u ćerku i zeta, postala je veća kada je javljeno da je povredama podlegla i dvadesetčevorogodišnja Katarina M., a kako za Kurir kaže prijateljica stradalih, nasilje u ovoj porodici trajalo je godinama.

- Nenad i Zlatica su imali problema odavno, ali nedavno su doneli odluku da se razvedu, tačnije Nenad to baš nije prihvatio kako treba, taj dan kada je došlo do pucnjave, došao je besan u stan da pokupi svoje stvari. Zajedno sa njima bile su i dve ćerke, zet, unučići... Bili su valjda tu kako bi umirili situaciju među roditeljima, niko nije očekivao da bi Nenad potegao oružje i na taj način digao ruku na njih - započinje priču prijateljica porodice za Kurir i dodaje:

Zlatica i Nenad Mitrović Foto: Privatna arhiva

- Nenad je u javnosti bio divan suprug i otac, niko nikada ne bi rekao da bi bio spreman na nešto ovako, međutim, Zlatica je umela da se požali na njega, pogotovo što su ga i ranije prijavljivali policiji zbog nasilničkog ponašanja.

Kako kaže, još pre 10 godina počeli su problemi unutar porodice, supruga je Nenada tada prijavila policiji za nasilje u porodici.

- Nenad je tada dobio zabranu prilaska, a s obzirom na to da su mu tada pronašli i pištolj, dobio je zabranu i držanja oružja. Nažalost, iako se jedno vreme smirio, nasilje se očigledno nastavilo. Deset godina su trpele nasilje i sada ih je ubio - dodaje sagovornica i ističe da je i nakon toga policija često dolazila na njihova vrata, međutim, uvek se nastavljalo po starom, kako kaže, "kao da se ništa nije dogodilo".

Portparolka bečke policije Irina Štajrer potvrdila je za austrijske medije da je protiv Nenada više puta podnošeno više prijava.

- Radi se o ozbiljnim pretnjama, kao i o kršenju zakona o oružju. Svaki put obaveštavali smo Centar za zaštitu od nasilja. Mere su sprovođene, ali, nažalost, u ovom slučaju nisu bile dovoljne da spreče tragediju - rekla je ona.