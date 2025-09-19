Slušaj vest

Više javno tužilaštvo u Novom Sadu u saradnji Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije ovog tužilaštva i Uprave kriminalističke policije Odeljenja za borbu protiv korupcije, uhapšen osumnjičeni M.J. zbog osnova sumnje da je izvršio produženo krivično delo Zloupotreba položaja odgovornog lica.

- U toku do sada preduzetih radnji u okviru predistražnog postupka, utvrđeno je da postoje osnovi sumnje da su udruženju građana „Trg mladih Novi Sad“, u kojem je osumnjičeni M.J. odgovorno lice – zastupnik, dodeljena sredstva od Grada Novog Sada za realizaciju 4 projekata, u ukupnom iznosu od 1.850.000,00 dinara - piše u saopštenju.

Kako dodaju, aktivnosti na projektima nisu sprovedene, već je sav novac potrošen na štampu brošura, flajera i sl., pri čemu je osumnjičeni davaocima sredstava podnosio lažne izveštaje o pravdanju utroška dodeljenog novca u kojima je opisivao aktivnosti na projektima koje se nikada nisu desile (predavanja, radionice, multimedijalne izložbe i dr.).

Iz nadležnog tužilaštva ističu da je na taj način Gradu Novom Sadu naneta imovinska šteta u ukupnom iznosu od 1.850.000,00 dinara.

Na osnovu odobrenja Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, osumnjičenom M.J. je određeno zadržavanja do 48 časova, u kom roku će u skladu sa zakonom biti priveden i saslušan u Posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu.

