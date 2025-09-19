Slušaj vest

Službenici policijske uprave Beograda UKP - Odeljenja za ubistva - uhapsili su Danila Đurovića (40), koji je poreklom iz Srbije, a živeo je u Tivtu, za kojim je NCB Interpola Podgorica raspisao međunarodnu poternicu zbog stvaranja kriminalne organizacije i trgovine narkoticima, zbog čega je Đurović pred Specijalnim većem Višeg suda u Podgorici osuđen na kaznu zatvora od pet godina i osam meseci.

Đurović je, kako je Kurir ranije pisao, bio organizator kriminalne grupe koja je švercovala 18 kilograma kokaina iz Latinske Amerike na brodu "Manjifiko" koji je uplovio u Bokokotorski zaliv. Istragom je tada bilo obuhvaćeno 11 ljudi, a utvrđeno je da je Đurović bio na čelu grupe.

"Dosta je braćo"

Interesantno je da se na društvenim mrežama, samo dan pre Đurovićevog hapšenja, pojavio video-snimak na kojem se vidi grupa muškaraca koja brutalno prebija Đurovića u garaži stambene zgrade u Beogradu.

Na početku snimka se vidi grupa muškaraca, a nekoliko trenutka kasnije nailazi devojka koja počinje da vrišti kada ugleda grupu napadača. Muškarci zatim prelaze na parking gde pajserima i štanglama udaraju žrtvu koja počinje da krvari. Osoba koja snima sve vreme dobacuje "kolena, kolena", aludirajući na to da ga udaraju u taj deo noge. Na kraju "snimatelj" govori: "Dosta je braćo, to je to", pozivajući nasilnike da prestanu s batinama.

Kako Kurir nezvanično saznaje, Đurović ovaj incident nije prijavio policiji, što je i očekivano budući da se nalazio na crvenoj poternici, a lekarima je, kako se saznaje, rekao da je polomio ruke i noge kad je pao niz stepenice. Međutim, policajci su proverom brzo utvrdili da za povređenim Đurovićem postoji poternica i crnogorski državljanin je uhapšen.

Švercovali manje količine droge

Đurović je u fokus javnosti došao krajem avgusta 2019. godine kada je na brodu "Manjifiko", koji je uplovio u Bokokotorski zaliv, nađeno 18 kilograma kokaina. Crnogorska policija odmah je uhapsila sedam osoba za koje se sumnjalo da su članovi međunarodnog narko-kartela, a jedan od uhapšenih, S. P. iz Tivta, priznao je krivicu i do detalja opisao ulogu svih članova grupe, tvrdeći da su u više navrata iz Kolumbije nabavljali kokain u manjim količinama, kako ne bi izazvali sumnju.

Specijalno državno tužilaštvo (SDT) interesovalo je ko im je dopremao drogu i koji pomorci su učestvovali u tome, a jedan od uslova tužilaštva bio je da S. P. otkrije kompletnu dilersku mrežu na primorju.

