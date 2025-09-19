Slušaj vest

Podsećamo, Tamara Đurić, supruga okrivljenog pripadnika takozvanog vračarskog klana, Nikole Kačarevića pojavila se danas u Specijalnom sudu u Beogradu u koji je pozvana da dođe kao svedok u postupku u kom se njen muž i ostali terete za tri ubistva i pet pokušaja ubistava.

- Ja sam ovde došla najviše zbog istine. Moja porodica je bila na neki način satanizovana... Jako je uvredljivo da drug namesti druga, prijatelj prijatelja. Posebno što smo mi bili jako dobri drugovi, mnogo smo se voleli. Prvo uvreda je što se tiče morala mog supruga, ne želim više da ga se odričem kao bivšeg supruga, iako smo se crkveno razveli, ja njega i dalje smatram svojim suprugom i ocem mog deteta - rekla je Tamara Đurić.

Tamara Đurić danas u Specijalnom sudu

Istakla je da su ona, njen suprug i njeno dete bili satanizovani od strane medija i suda, zbog optužbi da je Kačarević "namestio prijatelja za cifru od 6.000 evra.

Kačarević se tereti da je Nikoli Vušoviću, zvanom Džoni sa Vračara javljao informacije o kretanju i mestima na kojima se sastaje sa Aleksandrom Šarcem, koji je ubijen u septembru 2020. u Tržnom centru "Ušće" u Beogradu, i za tu uslugu dobio 6.000 evra.

- Prosto sam htela da stavim tačku na tu priču, iz mog ugla, da kažem onako kako zaista jeste, a na sudu je da donese odluku da li je to tako ili nije tako. Ali ja stojim iza svake reči što sam rekla - naglasila je Tamara Đurić.

Podsetimo, nakon što je starelat svedočila u sudnici, tužilac je istakao "da je svedok Tamara Đurić je neke činjenice prećutala, a neke navela pogrešno".

- Većina činjenica koje je iznela je netačna - rekao je tužilac, iznoseći primedbu na račun iskaza Tamare Đurić. On je naveo i da je jasno da nije bila iskrena ni u pogledu korišćenja Skaj aplikacije.