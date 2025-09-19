Slušaj vest

Katarina Mitrović (24), rodom iz jednog sela kod Petrovca na Mlavi, podlegla je povredama u bolnici nakon što je u utorak uveče njen otac Nenad Mitrović (44) pucao u nju i njenog nevenčanog supruga, prethodno ubivši i Katarininu majku, a svoju suprugu Zlaticu (44). Stravičan zločin dogodio se u Beču, a izlaskom iz porodičnog stana, nakon užasa, Nenad je pucao i u austrijske specijalce koji su ga opkolili. Potom je pobegao i pronađen je mrtav nekoliko ulica niže u svom "mercedesu".

Katarina Mitrović Foto: Društvene Mreže

Katarina je, kako su ispričale komšije austrijskim medijima, kobne večeri došla kod roditelja sa mužem i decom, kada je došlo do svađe između Nenada i Zlatice. Pokušala je da smiri situaciju, s obzirom na to da su joj roditelji bili u procesu razvoda. Ona je pre krvavog pira, kao da je imala predosećaj da će se desili nešto loše, rekla komšijama da joj se roditelji razvode i da znaju šta se dešava u slučaju da čuju buku iz njihovog stana.

- Nenad je došao u stan po stvari, oni nisu zvanično razvedeni, ali već neko vreme ne žive zajedno. Tada je nastala svađa i on je uzeo pištolj u ruke, pucao je u Zlaticu i nju ubio na licu mesta. Međutim, niko nije mogao ni da sanja da bi uradio tako nešto i potom pucao i u ćerku i zeta, velika tragedija - kaže izvor.

Nenad i Zlatica su imali tri ćerke, a jedna od sestara oglasila se na društvenim mrežama nakon tragedije, kada je na svom Fejsbuk profilu podelila crnu fotografiju na kojoj se vidi samo sveća, u znak žalosti za ubijenom majkom i sestrom. Ispod fotografije, bližnji su se redom opraštali od nastradalih, u neverici da se nešto ovako dogodilo.

Katarina Mitrović Foto: Društvene Mreže

Podsetimo, Nenad Mitrović, rodom iz jednog sela kod Petrovca na Mlavi, u utorak je u stanu u Beču ubio svoju suprugu Zlaticu (44), dok je ćerku i njenog muža teško ranio. Potom je izašao iz stana i na ulici pucao u austrijske specijalce koji su došli po pozivu.

Snimak vatrenog okršaja

Na društvenim mrežama se pojavio snimak koji navodno prikazuje vatreni okršaj između osumnjičenog Srbina i policije na ulicama Beča.

Kako se vidi na snimku, muškarac puca u pravcu policije, koja uzvraća vatru. Dok u pozadini odjekuju policijske sirene, osumnjičeni ulazi u svoj "mercedes", daje gas i beži.

Inače, zločinu u stanu u Beču prisustvala su i deca. Radi se o drugoj ćerki (15) Nenada i Zlatice, kao i njihovo dvoje unučića.

- Mališani su deca ubijene Katarine. Jedno od njih nema više od pet godina, a drugo je novorođenče - podseća izvor i dodaje:

- Deca su nepovređena, a policija je u stanu zatekla užas, Zlatici nije bilo spasa, ćerku i zeta su odmah prevezli u bolnicu. Devojka je imala ranu na glavi, odmah se videlo da su povrede ozbiljne i opasne po život - kaže sagovornik.

Iako su lekari dali sve od sebe da spasu Katarinu, ona nije izdržala i sinoć je preminuča u bolnici u Beču.

BONUS VIDEO: