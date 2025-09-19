Slušaj vest

Beogradska policija uhapsila je N.D. (44) zbog ubistva u pokušaju, a po nalogu Višeg javnog tužilaštva određeno joj je policijsko zadržavanje do 48 sati!

Kako se saznaje, ona se sumnjiči da je 30. avgusta u stanu u Ulici Vojvode Dobrnjca kuhinjskim nožem izbola dugogodišnjeg partnera M.M. (41).

Nezvanično, kada je policija došla na uviđaj izbodeni je rekao da je "bio u stanu sa devojkom, da je u sobu ušao muškarac koga ne poznaje, da je imao nož kojim ga je izbo i pobegao".

Na svako pitanje o devojci koja je bila sa njim tvrdio je da "ona ništa ne zna".

Tokom razgovora inspektorima je priča postala sumnjiva. Policija je krvavi nož našla u kanti za smeće u zgradi, a veštačenjem na njoj su nađeni tragovi od žene.

M.M. se nalazi u Urgentnom centru gde su mu konstatovane teške telesne povrede. Nezvanično, imao je dve ubodne rane u grudima i stomaku.