Slušaj vest

Beogradska policija uhapsila je N.D. (44) zbog ubistva u pokušaju, a po nalogu Višeg javnog tužilaštva određeno joj je policijsko zadržavanje do 48 sati!

Kako se saznaje, ona se sumnjiči da je 30. avgusta u stanu u Ulici Vojvode Dobrnjca kuhinjskim nožem izbola dugogodišnjeg partnera M.M. (41).

Nezvanično, kada je policija došla na uviđaj izbodeni je rekao da je "bio u stanu sa devojkom, da je u sobu ušao muškarac koga ne poznaje, da je imao nož kojim ga je izbo i pobegao".

Na svako pitanje o devojci koja je bila sa njim tvrdio je da "ona ništa ne zna".

Tokom razgovora inspektorima je priča postala sumnjiva. Policija je krvavi nož našla u kanti za smeće u zgradi, a veštačenjem na njoj su nađeni tragovi od žene.

M.M. se nalazi u Urgentnom centru gde su mu konstatovane teške telesne povrede. Nezvanično, imao je dve ubodne rane u grudima i stomaku.

Istragu vodi Više javno tužilaštvo u Beogradu.

(Telegraf.rs)

Ne propustiteHronikaTURČIN KOJI JE UHAPŠEN ZBOG POKUŠAJA UBISTVA IZNEO SVOJU STRANU PRIČE KRVAVOG SUKOBA! Izbo Kirgistanca usred Beograda, pa ovako odlučio da se brani!
untitled5.jpg
HronikaUHAPŠEN TURČIN ZBOG POKUŠAJA UBISTVA NA ZVEZDARI: Posle krvavog obračuna oglasila se policija!
policija-policijsko-vozilo-patrolna-kola--rotacija--foto-ana-paunkovic.jpg
HronikaMALOLETNICI POTEGLI NOŽ NA VRŠNJAKE Rasvetljen pokušaj ubistva u Kraljevu: Napali ih dok su sedeli na klupi
IMG_20250615_014819.jpg
HronikaOGLASIO SE MUP NAKON POKUŠAJA UBISTVA POLICAJCA U MIONICI! Bio van dužnosti, mladić (22) ga mačetom iskasapio po rukama i stomaku!
hapsenje.jpg