Slušaj vest

Suđenje pripadnicima takozvanog vračarskog klana, posle saslušanja supruge optuženog Nikole Kačarevića, Tamare Đurić, nastavljeno je izvođenjem poruka sa Skaja, koje su prema tvrdnjama tužilaštva razmenjivali okrivljeni tokom priprema ubistva Nenada Alajbegovića, zvanog Alibeg u martu 2020. godine.

Šta je starleta pričala u sudu pročitajte OVDE.

Podstimo, ovaj bivši vođa navijača, koji je javnosti postao poznat pošto je preživeo 10 atentata bio je ranjen 25. januara 2020. kada je nepoznati napadač pucao na njega i ranio ga u stomak i nogu. Teško povređenog Alajbegovića u bolnicu je tada odvezao njegov drug Aleksandar Halbrin, kog su prema optužnici "vračarci" namamili, a potom ubili u stanu na Banjici 20. marta 2020, a potom njegovo telo zakopali kod Sopota, u vreme dok je Alajbegović bio u bolnici.

1/18 Vidi galeriju Nenad Alajbegović Alibeg, pucnjava na Novom Beogradu Foto: Nemanja Nikolić

U isto vreme, prema optužnici, vračarski klan je planirao ubistvo Alajbegovića, u čemu je ključnu ulogu imao optuženi Miloš Raičević, za kog tužilaštvo tvrdi da je redovno ovog navijača obilazio u bolnici, a informacije koje je dobijao od njega prenosio pripadnicima klana.

- Planirali su da ga ubiju kada bude izlazio iz bolnice. Jedna od opcija, prema presretnutim porukama, bila je i likvidacija u bolničkom krevetu, druga dok bude transportovan u stan kod majke, a navodno su razmatrali i da postave bombu ispred zgrade - podseća sagovornik Kurira.

- Šta priča, jel mafija? Šta kaže keva? - pitali su navodno pripadnici klana 1. marta Raičevića, koji je redovno obilazio Alibega i bio u kontaktu s njegovom majkom.

- Ma, priča keva da će da ga čuva obezbeđenje - odgovara im on na grupi.

- Jel priča keva za nas nešto, pošto njoj retard sve govori? - pitaju ga u nastavku.

- Od svih su u paranoji, kao skuplja sve o vama. Ne zna, jadan, da neće preživeti izlazak iz bolnice - odgovara im.

Potom ih, kako se navodi, Raičević obaveštava da se Alajabegoviću u bolnici stanje pogoršalo i da je dobio visoku temperaturu.

Nenad Alajbegović Alibeg Foto: Privatna Arhiva

- Bori se kao hijena da preživi, možda i crkne. Sad ima temperaturu, dali mu neke lekove - obaveštava ih "krtica".

- On ako preživi, to će biti fenomen - odgovaraju mu, na šta im kaže da mu je poslao glasovnu poruku i da je "prepadnut za život".

- Ja mislim da će teško da preživi - zaključuuju.