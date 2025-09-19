Slušaj vest

Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv Z.M. (43) zbog postojanja opravdane sumnje da je izvršio četiri teška krivična dela, među kojima je i silovanje deteta.

- Optužnicom koja je predata Višem sudu u Beogradu na odluku o potvrđivanju, okrivljenom se na teret stavljaju krivična dela silovanje, produženo krivično delo nedozvoljene polne radnje, krivično delo prikazivanje, pribavljanje i posedovanje pornografskog materijala i iskorišćavanje maloletnog lica za pornografiju i krivično delo prikazivanje, pribavljanje i posedovanje pornografskog materijala i iskorišćavanje maloletnog lica za pornografiju - navode u saopštenju.

Tužilaštvo je predložilo sudu da okrivljenom produži pritvor da ne bi ponovio krivično delo.

Takođe, tužilaštvo je sudu predložilo da nakon održanog glavnog pretresa okrivljenog oglasi krivim i izrekne mu kaznu doživotnog zatvora.

Ne propustiteHronikaMLADIĆ (18) UHAPŠEN U MLADENOVCU Otac ga prijavio policiji: Sumnja se da je silovao maćehu (35)
whatsapp-image-20210323-at-3.41.09-pm.jpg
HronikaPRETIO DA ĆE JOJ IZVADITI OČI I UBITI, PA JE BRUTALNO SILOVAO Pravosnažno osuđen monstrum koji je napao devojku u liftu: Detalji zločina u Nišu (FOTO)
67890.jpg
Hronika"TADA SAM GA SRELA PRVI PUT, USTA NISAM MOGLA DA OTVORIM" Potresna ispovest majke Ivane (14) čija je smrt pre 11 godina užasnula Srbiju: "Otac se samo srušio"
578096-ivanapodrascicdarkokosticubijenadevojkasnaha-edit.jpg
Hronika"NJEGOV ROZE RANAC ME POSEBNO UZNEMIRUJE!" Bihali i Nedić: Da li je silovatelj Igor Milošević pod nadzorom nakon puštanja? "Dajem mu mesec dana da opet napadne"
rajko nedić pavel bihali.jpg