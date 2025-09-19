SILOVAO DETE U BEOGRADU: Više javno tužilaštvo traži doživotni zatvor za monstruma (43)
Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv Z.M. (43) zbog postojanja opravdane sumnje da je izvršio četiri teška krivična dela, među kojima je i silovanje deteta.
- Optužnicom koja je predata Višem sudu u Beogradu na odluku o potvrđivanju, okrivljenom se na teret stavljaju krivična dela silovanje, produženo krivično delo nedozvoljene polne radnje, krivično delo prikazivanje, pribavljanje i posedovanje pornografskog materijala i iskorišćavanje maloletnog lica za pornografiju i krivično delo prikazivanje, pribavljanje i posedovanje pornografskog materijala i iskorišćavanje maloletnog lica za pornografiju - navode u saopštenju.
Tužilaštvo je predložilo sudu da okrivljenom produži pritvor da ne bi ponovio krivično delo.
Takođe, tužilaštvo je sudu predložilo da nakon održanog glavnog pretresa okrivljenog oglasi krivim i izrekne mu kaznu doživotnog zatvora.