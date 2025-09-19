Slušaj vest

Bojana Belivuk i Tanja Miljković, supruge Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, stigle su u Specijalni sud u Beogradu, u kom se bračnim parovima danas nastavlja suđenje za pranje novca.

Belivuk i Miljković, podsetimo, u drugom postupku su optuženi da su bili organizatori kriminalne grupe koja se tereti za sedam ubistava, trgovinu drogom i oružjem kao i jedno silovanje na stadionu Partizana. Njih dvojica nalaze se u pritvoru i njih je straža sprovela u sudnicu.

Bojana Belivuk i Tanja Miljković dolaze u sud Foto: Kurir

- Bojana Belivuk, kao obično, ležerno obučena stigla je u zgradu u Ustaničkoj ulici oko 40 minuta pred početak suđenja, odvojeno od majke, odnosno Belivukove tašte, koja je takođe obuhvaćena optužnicom. Supruga Marka Miljkovića, na visokim štiklama i u uskoj haljini, ušetala je nekoliko minuta pred zakazan početak suđenja - kaže sagovornik Kurira.

U zgradu suda stigao je i biznismen Aleksandar Papić, koji je za danas pozvan kao svedok. Podsetimo, Papić je u međuvremenu uhapšen, a potom i optužen da je zloupotrebama oštetio Javno preduzeće EPS. Njemu je sud sredinom juna odredio kućni pritvor.

- Papić je već saslušavan kao svedok na okolnost skupocenog "rolex" sata, za koji je Marko Miljković izjavio da mu ga je biznismen poklonio i ugravirao "za brata", dok je Papić tokom svedočenja tvrdio da mu je sat prodao. Danas bi trebalo da svedoči o preuzimanju lokala u centru Beograda - dodaje naš sagovornik.

Aleksandar Papić stigao na suđenje Foto: Kurir

Optužnicom su podsetimo, obuhvaćeni i Filip Ivanovski i njegova supruga.

Na teret im je stavljeno da su novac zarađen od kriminala ubacivali u legalne tokove tako što su kupovali stanove, placeve, gradili luksuzne kuće i kupovali automobile.

Untitled-1-Recovered.jpg
belivuk.jpg
IMG-20250516-WA0259 copy.jpg
collage132132132.jpg