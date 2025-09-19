"JA SAM ČOVEK PISAC, A OVO OVDE JE HAOS"?! Šokantna izjava Jaguara, optuženog plaćenog ubice kavačkog klana - tereti se za masakr nad škaljarcima
Danas je pred krivičnim odeljenjem Apelacionog suda u Atini počelo suđenje Marku Stankoviću, poznatijim pod nadimkom Jaguar, i to zbog učešća u brutalnom ubistvu pripadnika škaljarskog klana, Igora Dedovića, Stevana Stamatovića, Alana Kožara i Damira Hadžića tokom 2020. godine u Atini i na Krfu.
- Engleski sam naučio na ulici i ne znam zašto sam danas ovde - rekao je Stanković pred tročlanim većem, a piše Republika.
Inače, za ubistvo četvorice visokopozicioniranih pripadnika škaljarskog klana u Grčkoj, okrivljenima se sudi i u pred Sepcijalnom sudu u Beogradu, a za isto krivično delo postupak je pokrenut i u Grčkoj na čijoj teritoriji se zločin dogodio.
Jaguar se prema navodima srpskog tužilaštva, tereti da je bio jedan od četvorice diretknih izvršilaca ubistva Alana Kožara i Damira Hadžića u julu 2020. na Krfu.
- Ne znam zašto mene terete za ubistvo u Atini, kada nemam veze sa tim. Ja sam čovek pisac, a ovo ovde je haos - rekao je kratko Stanković nakon što se tročlano veće vratilo i saopštilo da se postupak razdvaja za pojedine optužene.
Suđenje je odloženo za oktobar.
Podsetimo, Stankoviću su lisice stavljene u februaru 2024. u blizini Barselone, u Ljoret del Maru. Odmah posle hapšenja Srbija je podnela molbu Španiji da bude izručen našoj državi, ali je istu molbu podnela i Grčka gde se već više od godinu dana Stanković nalazi u pritvoru.
Takođe, danas je trebalo da svedoči i supruga pokojnog Igora Dedovića, Anita, ali se ona na zakazano ročište nije pojavila.
Inače, za ubistvo Igora Dedovića, označenog kao jednog od vođa "škaljaraca", njegovog saradnika Stevana Stamatovića 19. januara 2020. godine, kao i ubistva Alana Kožara i Damira Hadžića u julu 2020. na Krfu u grčkom postupku optuženi su i Radoje Zvicer, Slobodan Kašćelan, Radoje Živković, Milan Vujotić, Milovan Zdravković, Dragan Knežević, Darko Šarić, Nikola Spasojević, Marko Petković, Ljubomir Lainović, Dragan Tomić, Milinko Brašnjović, Stefan Andrejić, Marko Stanković i drugi.