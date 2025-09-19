Slušaj vest

Danas je pred krivičnim odeljenjem Apelacionog suda u Atini počelo suđenje Marku Stankoviću, poznatijim pod nadimkom Jaguar, i to zbog učešća u brutalnom ubistvu pripadnika škaljarskog klana, Igora Dedovića, Stevana Stamatovića, Alana Kožara i Damira Hadžića tokom 2020. godine u Atini i na Krfu.

- Engleski sam naučio na ulici i ne znam zašto sam danas ovde - rekao je Stanković pred tročlanim većem, a piše Republika.

Marko Stanković Jaguar Foto: Printscreen

Inače, za ubistvo četvorice visokopozicioniranih pripadnika škaljarskog klana u Grčkoj, okrivljenima se sudi i u pred Sepcijalnom sudu u Beogradu, a za isto krivično delo postupak je pokrenut i u Grčkoj na čijoj teritoriji se zločin dogodio.

Jaguar se prema navodima srpskog tužilaštva, tereti da je bio jedan od četvorice diretknih izvršilaca ubistva Alana Kožara i Damira Hadžića u julu 2020. na Krfu.

- Ne znam zašto mene terete za ubistvo u Atini, kada nemam veze sa tim. Ja sam čovek pisac, a ovo ovde je haos - rekao je kratko Stanković nakon što se tročlano veće vratilo i saopštilo da se postupak razdvaja za pojedine optužene.

Suđenje je odloženo za oktobar.

Podsetimo, Stankoviću su lisice stavljene u februaru 2024. u blizini Barselone, u Ljoret del Maru. Odmah posle hapšenja Srbija je podnela molbu Španiji da bude izručen našoj državi, ali je istu molbu podnela i Grčka gde se već više od godinu dana Stanković nalazi u pritvoru.

Takođe, danas je trebalo da svedoči i supruga pokojnog Igora Dedovića, Anita, ali se ona na zakazano ročište nije pojavila.

Ubijeni "škaljarcI" na Krfu i u Atini Foto: MUP RS