Državljanin Srbije koji je uhapšen u Atini po poternici Interpola Beograd, pripadnik je takozvanog vračarskog klana, na čijem čelu je bio Nikola Vušović, zvani Džoni sa Vračara, a reč je o Petru Jevtiću!

Kako su preneli grčki mediji, beguncu su licise stavljene 17. septembra zbog sumnje da je pripadnik organizovane kriminalne grupe koja se tereti za teška krivična dela. 

Uviđaj posle ranjavanja Arsenija Stefanovića Foto: Nemanja Nikolić

- Konkretno, uhapšeni "vračarac" se tereti za pokušaj ubistva advokata Arsenija Stefanovića (36) 1. februara 2021. godine na Bežanijskoj kosi - navodi izvor i podseća da se optužnicom tužilaštva pripadnicima vračarskog klana na teret stavlja i pokušaj ubistva ovog beogradskog advokata. Podsetimo, suđenje "vračarcima" je u toku pred Specijalnim sudom u Beogradu, a pojedinim pripadnicima klana se sudi u odsustvu pošto se nalaze u bekstvu.

Kako su preneli grčki mediji, uhapšeni begunac iz Srbije pored optužbi za pokušaj ubistva advokata, u svom dosijeu ima i druga krivična dela.

- Uhapšeni je bio tražen i radi izdržavanja kazne zatvora od pet godina i šest meseci zbog narkotika i ilegalnog oružja - naveli su.

Kako je Kurir ranije pisao, advokat Arsenije Stefanović ranjen je hicima iz pištolja u nogu u Ulici Milana Vujaklije. Kako se navodi u optužnici protiv vračarskog klana, pripadnici ove kriminalne grupe su danima pripremali napad na Stefanovića i pratili su njegovo kretanje. Napad je izvršen 1. februara u večernjim satima dok je advokat sedeo u parkiranom automobilu.

- Okrivljeni Petar Jevtić i Filip Grujić napravili su sačekušu za advokata na parkingu na Bežanijskoj kosi. U trenutku dok je Arsenije Stefanović sedeo u svom automobilu, Jevtić mu je prišao sa zadnje strane automobila i iz pištolja, kroz zatvorena vozačeva vrata, ispalio šest projektila - navodno piše u optužnici.

U istrazi je saslušan i oštećeni Stefanović koji je, navodno, rekao "da ne zna ko je pucao u njega i zbog čega jer ni sa kim nije bio u zavadi". Rekao je, navodno, i da je kobnog dana parkirao kola i ostao u njima da pogleda video na telefonu i da je u tom momentu čuo pucnjav, te potom video da je pogođen u butinu.

Nikola Vušović Foto: Kurir/Privatna Arhiva

Kriminalna grupa "vračarci", na čelu sa Nikolom Vušovićem koji je prošle nedelje osuđen u Nemačkoj na 12 godina robije, tereti se za tri likvidacije  - Aleksandra Šarca, Aleksandra Halabrina i Dragana Ristića, kao i za pet pokušaja ubistava.

Optužnicom je obuhvaćeno 38 osumnjičenih, od kojih su neki uhapšeni u novembru 2023, a neki tokom narednih godina. Pojedini se i dalje nalaze u bekstvu.

