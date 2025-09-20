Slušaj vest

Državljanin Srbije koji je uhapšen u Atini po poternici Interpola Beograd, pripadnik je takozvanog vračarskog klana, na čijem čelu je bio Nikola Vušović, zvani Džoni sa Vračara, a reč je o Petru Jevtiću!

Kako su preneli grčki mediji, beguncu su licise stavljene 17. septembra zbog sumnje da je pripadnik organizovane kriminalne grupe koja se tereti za teška krivična dela.

- Konkretno, uhapšeni "vračarac" se tereti za pokušaj ubistva advokata Arsenija Stefanovića (36) 1. februara 2021. godine na Bežanijskoj kosi - navodi izvor i podseća da se optužnicom tužilaštva pripadnicima vračarskog klana na teret stavlja i pokušaj ubistva ovog beogradskog advokata. Podsetimo, suđenje "vračarcima" je u toku pred Specijalnim sudom u Beogradu, a pojedinim pripadnicima klana se sudi u odsustvu pošto se nalaze u bekstvu.

Kako su preneli grčki mediji, uhapšeni begunac iz Srbije pored optužbi za pokušaj ubistva advokata, u svom dosijeu ima i druga krivična dela.

- Uhapšeni je bio tražen i radi izdržavanja kazne zatvora od pet godina i šest meseci zbog narkotika i ilegalnog oružja - naveli su.

Kako je Kurir ranije pisao, advokat Arsenije Stefanović ranjen je hicima iz pištolja u nogu u Ulici Milana Vujaklije. Kako se navodi u optužnici protiv vračarskog klana, pripadnici ove kriminalne grupe su danima pripremali napad na Stefanovića i pratili su njegovo kretanje. Napad je izvršen 1. februara u večernjim satima dok je advokat sedeo u parkiranom automobilu.

- Okrivljeni Petar Jevtić i Filip Grujić napravili su sačekušu za advokata na parkingu na Bežanijskoj kosi. U trenutku dok je Arsenije Stefanović sedeo u svom automobilu, Jevtić mu je prišao sa zadnje strane automobila i iz pištolja, kroz zatvorena vozačeva vrata, ispalio šest projektila - navodno piše u optužnici.

U istrazi je saslušan i oštećeni Stefanović koji je, navodno, rekao "da ne zna ko je pucao u njega i zbog čega jer ni sa kim nije bio u zavadi". Rekao je, navodno, i da je kobnog dana parkirao kola i ostao u njima da pogleda video na telefonu i da je u tom momentu čuo pucnjav, te potom video da je pogođen u butinu.

Nikola Vušović Foto: Kurir/Privatna Arhiva

Kriminalna grupa "vračarci", na čelu sa Nikolom Vušovićem koji je prošle nedelje osuđen u Nemačkoj na 12 godina robije, tereti se za tri likvidacije - Aleksandra Šarca, Aleksandra Halabrina i Dragana Ristića, kao i za pet pokušaja ubistava.