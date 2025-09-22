NASILNIK IZ LOZNICE IZAŠAO IZ KUĆNOG PRITVORA I NASTAVIO DA DIVLJA: Pre sedam meseci pokušao da ubije mladića, sad se tukao i pucao ispred diskoteke!
Mladić S. L. (28) iz Loznice, protiv koga se pred Višim javnim tužilaštvom u Šapcu vodi postupak zbog sumnje da je 11. februara u Loznici pokušao da ubije dvadesetogodišnjeg mladića, ponovo je se našao u žiži javnosti nakon što je, kako se sumnja, učestvovao ispred jedne diskoteke u obračunu koji se samo pukom srećom nije pretvorio u tragediju!
Kako za Kurir pričaju izvori iz Loznice, novo divljanje S. L. dogodilo se 11. septembra, samo mesec dana nakon što je izašao iz kućnog pritvora.
- U Loznici je opšti haos već neko vreme. S. L. je nedavno izašao iz kućnog pritvora u kom je bio nepunih šest meseci, te je nastavio da se bahato ponaša i zajedno sa svojom ekipom redovno maltretira građane. To veče je došlo do tuče ispred diskoteke... Bilo je strašno, nije se znalo ko koga udara. Neki od očevidaca su ispričali da je S. L, navodno, oteo pištolj od nekoga u tom metežu i čak zapucao. Na svu sreću niko nije pogođen, a neverovatno nam je da je S. L. već hapšen zbog pokušaja ubistva i da sad opet divlja i poteže oružje - kaže izvor Kurira i dodaje da u ovoj tuči pukom srećom niko nije zadobio povrede.
U vezi poslednjeg događaja obavešteno je Osnovno javno tužilaštvo u Loznici. Iz ovog tužilaštva su za Kurir rekli da je protiv S. L. zbog ovog incidenta podnet zahtev za pokretanje prekršajnog postupka.
- Osnovno javno tužilaštvo u Loznici upoznato je sa događajem od 11. septembra u ulici Jovana Cvijića u Loznici, u kom događaju je učestvovao i S. L. S tim u vezi od strane PS Loznica protiv šest lica podneti su Zahtevi za pokretanje prekršajnog postupka zbog prekršaja o javnom redu i miru - kažu za Kurir iz tužilaštva i dodaju:
- Osim toga, OJT u Loznici dostavljen je izveštaj na osnovu kojeg će biti preduzete mere i radnje radi utvrđivanja činjenice da li postoje osnovi sumnje da je učinjeno krivično delo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti i, ako jeste, od strane kog lica!
Strah i trepet Loznice
Podsetimo, S. L. je hapšen u februaru ove godine zbog sumnje da je pokušao ubistvo, ali i zbog razbojništva i nedozvoljene proizvodnje, držanja, nošenja i prometa oružja i eksplozivnih materija.
Prema rečima izvora Kurira, mladić (20) zbog čijeg pokušaja ubistva u februaru je S. L. bio u pritvoru, nekoliko puta je bio na meti ovog Lozničanina.
- Dvojica napadača obučenih u crno i sa fantomkama na glavama napala su mladića ispred ulaza u klub, udarala su ga i palicama, ali je dvadesetogodišnjak nekako uspeo da pobegne niz ulicu. Sutradan su ga ponovo napali. Tada mu je put presekao automobil "audi". Mladić je pokušao da ga izbegne, ali mu je put sa zadnje strane blokirao "golf" iz kog je izašao upravo S. L. On i još jedan muškarac napali su mladića koji je u tom trenutku bio u automobilu sa drugom. Imali su metalne šipke, mladić kog su više puta napadali pokušao je rukama nekako da zaštiti glavu i pobegne - podseća izvor.
Potom je usledio napad 11. februara. Tada su napadači otišli korak dalje i pucali na dvadesetogodišnjaka. Tri dana nakon incidenta, S. L. je uhapšen u luksuznom delu Beograda.
Pogledajte snimak jednog od napada:
On je tada iza rešetaka proveo mesec i po dana, nakon čega je prebačen u kućni pritvor, koji mu je nedavno ukinut.
Povodom tuče ispred diskoteke, kako Kurir saznaje, obavešteni su i policija i tužilaštvo i rad je u toku.