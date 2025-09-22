U vezi poslednjeg događaja obavešteno je Osnovno javno tužilaštvo u Loznici. Iz ovog tužilaštva su za Kurir rekli da je protiv S. L. zbog ovog incidenta podnet zahtev za pokretanje prekršajnog postupka.

- Osnovno javno tužilaštvo u Loznici upoznato je sa događajem od 11. septembra u ulici Jovana Cvijića u Loznici, u kom događaju je učestvovao i S. L. S tim u vezi od strane PS Loznica protiv šest lica podneti su Zahtevi za pokretanje prekršajnog postupka zbog prekršaja o javnom redu i miru - kažu za Kurir iz tužilaštva i dodaju:

- Osim toga, OJT u Loznici dostavljen je izveštaj na osnovu kojeg će biti preduzete mere i radnje radi utvrđivanja činjenice da li postoje osnovi sumnje da je učinjeno krivično delo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti i, ako jeste, od strane kog lica!