Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kragujevcu, po nalogu nadležnih tužilaštava, odredili su zadržavanje do 48 sati M. P. (44) iz Kragujevca i B. Z. (77) iz Beograda, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja.

M. P. se sumnjiči da je prekjuče, u Ulici vojvode Steve Knićanina u Kniću, vozeći teretno vozilo udario u automobil „suzuki“ kojim je upravljao sedamdesettrogodišnji muškarac koji se kretao iz suprotnog smera.

Od zadobijenih povreda vozač „suzukija“ je preminuo.

B. Z. je, kako se sumnja, takođe, prekjuče u Ljubiću, opština Knić, upravljajući džipom „grand čiroki“ naleteo na „jugo“ koji je vozila osamdesetjednogodišnja žena koja se sa sporednog puta uključila na državni put Ravni Gaj - Kraljevo.

Žena koja je vozila „jugo“ preminula je na licu mesta.

Inače, prekjuče, saobraćajna policija sprovela je akciju pojačane kontrole na važnijim putnim pravcima na području opštine Knić i tom prilikom otkriveno je i sankcionisano 326 prekršaja, od kojih je čak 307 prekršaja prekoračenje dozvoljene brzine kretanja.

Kurir.rs

Ne propustiteHronikaOBIJENO 6 LUKSUZNIH AUTOMOBILA U NOVOM PAZARU TOKOM VIKENDA: Policija intenzuivno traga za počiniocem
vvv.jpg
HronikaHAPŠENJE U KIKINDI ZBOG NARKOTIKA: Policija zaplenila drogu i stavila lisice na ruke mladiću (22), evo šta je sve nađeno u stanu
lisice-hapsenje-shutterstock-23-jun-2014.jpg
HronikaMUŠKARAC (35) ISKLJUČEN IZ SAOBRAĆAJA U PROKUPLJU: Vozio bez registarskih tablica, vozačke dozvole i sa 1,23 promila alkohola u krvi
IMG_20250616_000212.jpg
HronikaPOLICIJA U ZEMUNU UHAPSILA DVA MUŠKARCA ZBOG KRAĐE: Jedan od njih ukrao korpe sladoleda u VREDNOSTI OD 37.000 DINARA, sve priznao! Evo za šta se drugi sumnjiči
policija.jpg