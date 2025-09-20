DVOJE POGINULIH U DVE SAOBRAĆAJNE NESREĆE U KNIĆU: Saobraćajna policija u ovom gradu tokom jednog dana sankcionisala 326 prekršaja
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kragujevcu, po nalogu nadležnih tužilaštava, odredili su zadržavanje do 48 sati M. P. (44) iz Kragujevca i B. Z. (77) iz Beograda, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja.
M. P. se sumnjiči da je prekjuče, u Ulici vojvode Steve Knićanina u Kniću, vozeći teretno vozilo udario u automobil „suzuki“ kojim je upravljao sedamdesettrogodišnji muškarac koji se kretao iz suprotnog smera.
Od zadobijenih povreda vozač „suzukija“ je preminuo.
B. Z. je, kako se sumnja, takođe, prekjuče u Ljubiću, opština Knić, upravljajući džipom „grand čiroki“ naleteo na „jugo“ koji je vozila osamdesetjednogodišnja žena koja se sa sporednog puta uključila na državni put Ravni Gaj - Kraljevo.
Žena koja je vozila „jugo“ preminula je na licu mesta.
Inače, prekjuče, saobraćajna policija sprovela je akciju pojačane kontrole na važnijim putnim pravcima na području opštine Knić i tom prilikom otkriveno je i sankcionisano 326 prekršaja, od kojih je čak 307 prekršaja prekoračenje dozvoljene brzine kretanja.
