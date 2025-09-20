Policija u Kragujevcu zaustavila pijanog i drogiranog vozača – vozača ‘Opel Vectre’ sa 3,58 promila alkohola i taksistu pod dejstvom kokaina i amfetamina. Obojica su zadržana
VOZAČ "OPELA" SA SKORO 4 PROMILA U KRVI, TAKSISTA POD DEJSTVOM PSIHOAKTIVNIH SUPSTANCI: Policija u Kragujevcu podnela krivične prijave protiv dvojice muškaraca
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kragujevcu podneli su prekršajne prijave protiv dvojice muškaraca, jednog koji je učinio prekršaj nasilnička vožnja i drugog koji je vozio pod dejstvom psihoaktivnih supstanci.
Saobraćajna policija zaustavila je šezdesetdvogodišnjeg vozača „opel vektre“, koji je vozio sa 3,58 promila alkohola u organizmu i tridesetjednogodišnjeg vozača taksija marke „škoda“ koji je vozio pod dejstvom kokaina i amfetamina.
Obojica vozača su zadržana i oni će biti sprovedeni sudiji za prekršaje Prekršajnog suda.
Policijska uprava u Kragujevcu apeluje na sve učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise, jer na taj način čuvaju svoj i živote ostalih učesnika u saobraćaju.
