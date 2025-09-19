Slušaj vest

Nakon tuče koja se dogodila ispred jednog ugostiteljskog objekta na Ljubić keju u Čačku, jedan muškarac je preminuo, saznaje Morava info. Tuča se dogodila u četvrtak u kasnim popodnevnim satima.

Kako nezvanično saznajemo, ubijen je taksista koga su pretukla dvojica muškaraca. On je nakon tuče prebačen u čačansku bolnicu, gde je kasnije podlegao povredama.

Prema prvim informacijama, u tuči su učestvovala i dvojica braće, od kojih je jedan glumac. Preminuli muškarac je taksista po zanimanju.

Više detalja biće poznato nakon što bude obavljena obdukcija nastradalog Čačanina.

Kurir.rs

Ne propustiteHronikaOVO JE KATARINA KOJU JE OTAC UBIO U BEČU: Imala predosećaj, pokušala da pomiri roditelje, ali je Nenad ispalio hice u nju (foto)
austrija.jpg
HronikaOFICIR U PENZIJI KOJI JE ZAKLAO ŽENU BIO NEURAČUNLJIV U VREME ZLOČINA: Milanu će biti izrečena mera obaveznog lečenja i čuvanja u ustanovi zatvorenog tipa!
nis.png
Hronika"DEČAK JE BIO NA KREVETU, A 2 ŽENE NA PODU U LOKVI KRVI" Nenad pucao ženi u glavu jer nije prihvatao razvod! Ćerka i zet hteli da ih pomire, pa i njih ranio!
Austrijska policija.jpg
HronikaOVO JE UZROK MASAKRA U BEČU?! Nenad ubio ženu, ćerki koja se tek porodila PUCAO U GLAVU: Hotelijer iz Beča otkrio detalje JEZIVOG SLUČAJA
2378484.jpg