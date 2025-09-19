Na Ljubić keju u Čačku u tuči ispred ugostiteljskog objekta pretučen taksista koji je kasnije preminuo u bolnici. Učestvovala i dvojica braće od kojih je jedan glumac
podlegao povredama
MUŠKARAC NASMRT PRETUČEN U ČAČKU, GLUMAC UČESTVOVAO U TUČI: U toku intenzivna istraga, čeka se izveštaj obdukcije
Nakon tuče koja se dogodila ispred jednog ugostiteljskog objekta na Ljubić keju u Čačku, jedan muškarac je preminuo, saznaje Morava info. Tuča se dogodila u četvrtak u kasnim popodnevnim satima.
Kako nezvanično saznajemo, ubijen je taksista koga su pretukla dvojica muškaraca. On je nakon tuče prebačen u čačansku bolnicu, gde je kasnije podlegao povredama.
Prema prvim informacijama, u tuči su učestvovala i dvojica braće, od kojih je jedan glumac. Preminuli muškarac je taksista po zanimanju.
Više detalja biće poznato nakon što bude obavljena obdukcija nastradalog Čačanina.
Kurir.rs
