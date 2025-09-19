Slušaj vest

Dejan Tešić, koji je optužen da je bio pripadnik kriminalne grupe Veljka Belivuka i Marka Miljkovića koja se tereti za sedam ubistava, danas je pred Specijalnim sudom u Beogradu izjavio da su ugostitelj Aleksandar Kajmaković, zvani Aca Bosanac, i biznismen Aleksandar Papić, vođama klana dali skoro pola miliona evra, kako bi posredovali da se Italijan Eduardo Salvatore "izbaci" iz lokala u zgradi "Ineks" na Trgu republike.

Naveo je i da je Papić pravio probleme jer nije ispoštovao dogovoreni iznoskoji je trabalo da da, pa je novac za njega davao Kajmaković.

- Lično sam brojao te pare. Jednostavno, Belivuku i Miljkoviću su date pare da obezbede da Eduardo izađe iz lokala - rekao je danas u Specijalnom sudu Dejan Tešić, koji je u sudnicu doveden iz pritvora.

Međutim, Papić koj je danas takođe saslušan izjavio je pred sudom da nisu tačni navodi ostalih svedoka da je on tražio da posreduju da Italijan bude izbačen iz lokala.

- To se nikada nije desilo - rekao je Papić.

Italijan, koji je ranije saslušan pred sudom, izjavio je da se plašio Miljkovića i da ih iz straha nije prijavio policiji.

Podsetimo, Belivuku, Miljkoviću i njihovim ženama Bojani I Tanji pred ovim sudom sudi se i za pranje para, zbog sumnje da su novac zarađen od kriminala ubacivali u legalne tokove. Oni su ove navode tokom suđenja negirali.

Tešić je danas, međutim, pred sudom rekao da je dugo poznavao Eduarda i da mu se u to vreme 2019. godine, žalio da je upao u probleme.

- Rekao mi je: "Tešo u strašnim sam problemima", jel možemo da se vidimo? Tada mi je ispričao, pretili su mu mnogi i pokušavali da ga izbace iz lokala, nameračili su ga jer je bio atraktivan. Onda me pozvao i Marko i rekao: "Ovaj tvoj Italijan, nismo zali da je je to ovaj tvoj, napravio je mnogo problema i mora da ide iz lokala" - ispričao je Tešić pred sudom danas navodeći da su otišli na nekoliko sastanaka sa Italijom i da je dogovoreno "kako treba da izgleda budućnost tog lokala".

- Posle nekog vremena, Italijan mi je rekao da lokal hoće da mu uzmu Aleksandar Papić i Aleksandar Kajmaković. Na satanak smo otišli Italijan, Miljković, Kajmaković i ja, i Kajmaković je rekao da mu je Papić rekao da Italijan izlazi i da je njemu ponudio lokal. Konkretno, ponudili su da daju po 250.000 evra Papić i Kajmaković da izađe iz lokala - rekao je Tešić, a onda odgovarajući na pitanja tužioca, koliko je zapravo novca trebalo da dobije Italijan, on je naveo da je zapravo samo poslednjih 100.000 evra trabalo da ide Eduardu, kao i da dobije još nekoliko lokala.

- Ostalo je otišlo Belivuku i Miljkoviću - rekao je Tešić.

Tešić je, međutim, rekao da je Papić koji je bio "non stop" na stadionu Partizana koje su koristili Belivuk i Miljković, napravio posle velike probleme jer nije isplaćivao dogovoreni novac.

- Eduardo je na kraju, od obećanih 100.000 evra dobio samo 15.000 evra. Nije kompenzovan ni finansijski, a možda još pogubnije, nije dobio ni lokale da nastavi svoj rad. Njegovo mišljenje je da je Papić prevarant, ja mislim da mu je to samo uloga bila. Kajmaković je na kraju dao skoro pola miliona, jer je davao i za njega - izneo je teške optužbe Tešić, koji se drugom optužnicom terti da je učestvovao u ubistvima..

Biznismen Aleksandar Papić, koji je pozvan da svedoči posle Tešića, međutim, rekao je pred sudom danas da sa Ineksom i Kajmakovićem nije imao nikakve veze, kao i da Dejana Tešića, niti Eduarda Salvatorea uopšte ne poznaje.

- Tog Eduarda sam gledao u nekoj Jutjub emisiji, koliko sam shvatio držao je neke lokale. Kajmakovića poznajem, ali nikada o poslu nismo razgovarali, možda nekada uz kafu, ali "Ineks" nismo pominjali - rekao je Papić, koji je inače bio uhapšen u feburaru u velikoj akciji borbe države protiv korupcije, zbog sumnje da je malverzacijama oštetio JP EPS. U junu je, podsetimo, prebačen u kućni pritvor, a u međuvremenu su protiv njega pokrenuta još dva postupka.

Na pitanje optuženog Marka Miljkovića, da li mu je predao dokumentaciju za "Ineks", Papić je kratko odgovorio "ne".

Optužnicom za pranje para su, podsetimo, obuhvaćeni i pripadnik kriminalne grupe Filip Ivanovski kao i njegova supruga Marija, kao i Belivukova tašta.