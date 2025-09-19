Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Čačku uhapsili su V. J. (1990) i R. J. (1992), zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo ubistvo u saizvršilaštvu.

Oni se sumnjiče da su sinoć u jednom ugostiteljskom objektu u Čačku, sa još jednom osobom za kojom se intenzivno traga, zadali više udaraca pedesetogodišnjem muškarcu koji je prevezen u Opštu bolnicu Čačak gde je preminuo.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni Višem javnom tužilaštvu u Čačku.

Kako saznajemo, V.J. je poznati glumac, a R.J. je njegov brat.

Ubijeni Dejan B. (50) iz Čačka je tokom leta vozio kamion, a inače je taksista.

Ne propustiteHronika"LIČNO SAM BROJAO PARE, BELIVUK I MILJKOVIĆ SU UZELI SKORO POLA MILIONA EVRA" Biznismen Papić tvrdi da ništa što su rekli svedoci nije tačno!
app.jpg
HronikaBIZNISMEN S NANOGICOM I ŽENE VOĐA ZLOGLASNOG KLANA STIGLI U SUD: Papić, Bojana Belivuk i Tanja Miljković u procesu za pranje para! (foto)
collage.jpg
HronikaŠOK PRIČA IZ BEOGRADA! IZBODENI MUŠKARAC LAGAO: Krvavi nož nađen u kanti za smeće, a tragovi na njemu doveli do DEVOJKE
1745961785407.jpg
HronikaOVO JE KATARINA KOJU JE OTAC UBIO U BEČU: Imala predosećaj, pokušala da pomiri roditelje, ali je Nenad ispalio hice u nju (foto)
austrija.jpg