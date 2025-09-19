Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Čačku uhapsili su glumca Vladimira Jocovića (35) i R. J. (33), zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo ubistvo u saizvršilaštvu.

Oni se sumnjiče da su sinoć u jednom ugostiteljskom objektu u Čačku, sa još jednom osobom za kojom se intenzivno traga, zadali više udaraca pedesetogodišnjaku koji je prevezen u Opštu bolnicu Čačak gde je preminuo.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni Višem javnom tužilaštvu u Čačku.

