OVO JE GLUMAC OSUMNJIČEN ZA UBISTVO U ČAČKU Sa bratom i još jednom osobom prebio taksistu koji je umro u bolnici! Evo šta mu se stavlja na teret, oglasio se MUP
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Čačku uhapsili su glumca Vladimira Jocovića (35) i R. J. (33), zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo ubistvo u saizvršilaštvu.
Oni se sumnjiče da su sinoć u jednom ugostiteljskom objektu u Čačku, sa još jednom osobom za kojom se intenzivno traga, zadali više udaraca pedesetogodišnjaku koji je prevezen u Opštu bolnicu Čačak gde je preminuo.
Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni Višem javnom tužilaštvu u Čačku.
