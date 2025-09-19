Hronika
OVO JE TAKSISTA KOGA SU NASMRT PRETUKLI U ČAČKU: Glumac i njegov brat uhapšeni, za trećim napadačem se traga! "Stara garda" se oprostila od ubijenog druga FOTO
Glumac Vladimir Jocović (35) i njegov brat R.J. (33) uhapšeni su u Čačku, dok se za trećim licem traga zbog sumnje da su počinili krivično delo "ubistvo u saizvršilaštvu".
Vladimir Jocović Foto: Printscreen/Youtube
Kako se sumnja, oni su pretukli sugrađanina (50), koji je preminuo od povreda zadobijenih u tuči.
On je povredama podlegao u Opštoj bolnici u Čačku, uprkos naporima lekara.
Do tuče je došlo sinoć u jednom ugostiteljskom objektu u Čačku.
Ubijeni je, kako saznajemo, bio taksista, a tokom leta je radio kao kamiondžija.
Foto: Printscreen/Instagram
Prijatelji se opraštaju od ubijenog druga, pa u jednoj objavi na Fejsbuku piše:
"Poslednji pozdrav našem drugu od stare garde... Neka ti je laka zemlja i neka te anđeli čuvaju".
