Glumac Vladimir Jocović (35) i njegov brat R.J. (33) uhapšeni su u Čačku, dok se za trećim licem traga zbog sumnje da su počinili krivično delo "ubistvo u saizvršilaštvu".

Screenshot 2025-09-19 172759.jpg
Vladimir Jocović Foto: Printscreen/Youtube

Kako se sumnja, oni su pretukli sugrađanina (50), koji je preminuo od povreda zadobijenih u tuči.

On je povredama podlegao u Opštoj bolnici u Čačku, uprkos naporima lekara.

Do tuče je došlo sinoć u jednom ugostiteljskom objektu u Čačku.

Ubijeni je, kako saznajemo, bio taksista, a tokom leta je radio kao kamiondžija.

DB.jpg
Foto: Printscreen/Instagram

Prijatelji se opraštaju od ubijenog druga, pa u jednoj objavi na Fejsbuku piše:

"Poslednji pozdrav našem drugu od stare garde... Neka ti je laka zemlja i neka te anđeli čuvaju".

