Hronika
ŠLEPER SLETEO U MORAČU, POGINUO VOZAČ SA KIM: Saobraćajna nesreća se dogodila sinoć, telo izvukli danas
Vozač šlepera A.M. sa Kosova i Metohije poginuo je kada je u mestu Bezdan, na putu Podgorica - Kolašin kroz Platije, njegov šleper sleteo u Moraču.
Šleper je sleteo sinoć u Moraču, a njegovo telo je danas izvučeno.
"Po nalogu tužioca telo je upućeno na Odeljenje patologije Kliničkog centra radi vršenja obdukcije. Uzrok nezgode će biti utvrđen tokom uviđaja", rekla je za Vijesti rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva u Kolašinu Maja Šćepanović.
Policiji je sinoć oko 22 sata prijavljeno da je između tunela 11 i 12 došlo do udesa u Platijama.
Ekipe nadležnih službi izašle su na teren, ali tada nisu uspeli da izvuku šleper zbog noćnih uslova.
Kurir.rs/Kosovo online
